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За новогодние праздники от отравления "Боярышником" умерли еще два человека

За новогодние праздники от отравления "Боярышником" умерли еще два человека
 В Иркутске выросло число жертв отравления настойкой "Боярышника". За время новогодних праздников в больницах умерли еще два человека, общее количество смертей от отравления метанолом составило 78. В больницах Иркутска остаются трое пострадавших.

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В общежитии на правобережье найдены тела 4-х человек с признаками отравления


 Стали известны новые подробности смертельного застолья, в ходе которого в Красноярске погибли четыре человека. Массовое отравление произошло 5 января. Компания распивала алкоголь, однако спиртное не рассматривается в качестве основной причины смерти.

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В Красноярске обнаружен подпольный алкогольный цех


 В Красноярске найден подпольный алкогольный цех. Красноярец готовил крепкие напитки у себя в гараже и продавал с поддельными акцизными марками. Полицейские изъяли 5 тонн спиртосодержащей жидкости. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, а контрафакт - на исследовании в лаборатории.

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Водитель маршрутки спровоцировал крупное ДТП на Коммунальном мосту

Фото: VK.COM/KRASCHP
 На Коммунальном мосту в Красноярске произошла авария с участием двух маршрутных автобусов и двух легковых автомобилей. Водитель автобуса 50-го маршрута из-за несоблюдения дистанции врезался в автобус 80-го маршрута, тот столкнулся с идущим впереди ВАЗ-2112. После столкновения 50-й автобус начал уходить влево и задел автомобиль "Киа".

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Красноярцы разочарованы качеством горок на главной городской ёлке


 Сказочный городок или новогоднее разочарование? Красноярцы обсуждают качество горок на главной городской ёлке. В разгар каникул аттракционы подтаяли, обнажив деревянную основу, желающие прокатиться тормозили уже практически в снежной луже. Почему зимние аттракционы вовремя не заливали и есть ли сейчас на горках лёд?

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В Канске загорелся полигон отходов лесопереработки


 Жители Канска встретили Новый год в клубах дыма. Там загорелся полигон отходов лесопереработки. По сообщениям местных жителей, огнём было объято полторы тысячи квадратных метров. Пламя держалось почти сутки.

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Псевдо-внук из Куйбышева обманул 20 красноярских пенсионеров


 Более 20 жителей Красноярского края стали жертвами мошенника из Куйбышева, который звонил пенсионерам по телефону и якобы от имени внука просил перевести деньги на срочную операцию. Благодаря преступной схеме на банковском счёте афериста накопилось около 300 тысяч рублей.

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Цены на авиаперелёты в Норильске увеличены не будут


 Цена на авиабилеты в Норильске из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы не вырастет. Об этом сообщил губернатор региона. Жители самого северного в мире города уже более спокойно ждут лета. "Вести" рассказывали, что в ноябре в городе началась паника. Людей поставили в известность, что на материк выехать смогут не все. После вмешательства в ситуацию нашей телекомпании дело сдвинулось с мёртвой точки.

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В Ачинске открылся перинатальный центр


 В Ачинске торжественно открыли перинатальный центр. Центр рассчитан на приём 120 пациентов. Врачи будут помогать женщинам и детям со всех западных территорий края.

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Красноярцы собрали деньги на лечение покалеченной собаки

В Красноярске для собаки, которая могла пострадать от живодёров, собрали 150 тысяч рублей на лечение. По версии зоозащитников, неизвестные взорвали петарду в пасти четвероногого бездомного. Версию о пиротехнике подтвердили и врачи.

   



В Успенском монастыре прошли рождественские мастер-классы


 Подсвечники из глины и обрядовые игрушки. В Успенском мужском монастыре для красноярцев провели мастер-классы, связанные с празднованием Рождества. Чему впервые научились гости?

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В Красноярске подвели итоги фестиваля "Волшебный лёд Сибири"

В Красноярске подвели итоги фестиваля *Волшебный лёд Сибири*
 В Красноярске подвели итоги пятого фестиваля "Волшебный лёд Сибири". Международный конкурс на лучшие снежно-ледовые скульптуры проходит ежегодно. Кто в этом сезоне стал победителем?

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Красноярки катали мужей на плюшках на скорость


 В Красноярске женщины катали мужей на плюшках. Шуточные соревнования прошли 8 января на острове Татышев. Во время турнира жёны должны были провезти своих мужей на плюшках через полосу препятствий. Преодолевать препятствия нужно было как можно скорее.

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