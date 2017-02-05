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Честный способ отмывания денег: из России вывели 16 миллиардов

Честный способ отмывания денег: из России вывели 16 миллиардов
 Почти 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмываня денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркнули в Центробанке, появляется новое звено - Федеральная служба судебных приставов.

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В Красноярске отловом бродячих собак займётся новая организация


 Они будут увозить бродячих собак из Красноярска за 100 километров. Общественности представлен новый подрядчик, который займётся отловом бездомных животных. Прежнего, напомним, отстранили со скандалом.

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В селе Идринское нелегально торговали "Боярышником"


 Роспотребнадзор арестовал партию "Боярышника", который незакнно продавали в селе Индринское. Специалисты ведомства изъяли 76 флаконов спиртовой жидкости. Напомним, что запрет на продажу лосьона был продлён.

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В Северном водитель иномарки сбил пешехода и скрылся


 В Красноярске разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся. ДТП произошло на перекрёстке улицы 9 мая и проспекта Комсомольский. Молодой человек 17 лет переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, в этот момент его сбила иномарка и скрылась.

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В Красноярске стартовала операция "Чистое стекло"


 В Красноярске ГАИ объявила настоящую войну тонировке. Пока в борьбе с подозрительными авто раненых нет, но вот первые пленные вскоре могут появиться. Как езда с чёрными окнами может привести за решетку?

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В Красноярске супружескую пару дважды задержали за вождение в нетрезвом виде


 Рейды "Пьяный водитель" в Красноярске теперь будут проводить и днём. Эта практика уже показала свою эффективность. Дорожные полицейские столкнулись с необычным случаем. На одном и том же перекрёстке сначала поймали нетрезвую автоледи за рулём, а на следующий день её мужа.

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В Боготоле учительница спасла оставленных без присмотра детей


 В Боготоле учительница спасла детей. На её урок не пришла 9-летняя девочка из многодетной семьи. Педагог заволновалась, ведь мать третьеклассницы не предупредила об отгуле дочери. Учитель отправилась проведать семью.

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Красноярские водители не спешат уступать дорогу автомобилям "скорой помощи"


 Дорожные полицейские решили на практике проверить, пропускают ли красноярские водители машины скорой помощи. С мигалками по улицам города проехал и корреспондент Владимир Жаринов.

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Прокуратуру Крыма возглавил сибиряк


 Бывший заместитель прокурора Красноярского края возглавил ведомство в Крыму. На своём новом месте он заменил Наталья Поклонскую, та была избрана депутатом Государственной Думы. Соответствующий указ о назначении сроком на пять лет подписан Владимиром Путиным.

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Красноярских коммунальщиков уличили в завышении тарифов


 В Красноярском крае ресурсоснабжающие организации незаконно повысили тарифы, чтобы оплатить для себя медобслуживание, охрану, аренду. Речь идёт о превышении на 1 миллиард 350 миллионов рублей. В тариф включались затраты, не связанные с производством и реализацией коммунальных ресурсов.

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Вице-президент "Норникеля" и ректор СФУ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества


 Вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных провела встречу с ректором СФУ Евгением Вагановым. Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. "Норникель" уже вложил около 90 миллионов рублей в создание научно-технологического центра и оснащение лабораторий. В этом году выделят ещё 30 миллионов.

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В Красноярске рассказали о новшествах ЕГЭ-2017


 Представители министерства образования региона рассказали о новшествах, связанных с Единым государственным экзаменом. Как теперь выпускники школ будут проходить итоговые испытания?

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В Красноярском крае снизились долги по зарплате


 К началу 2017 года в Красноярском крае значительно уменьшились долги по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона со ссылкой на данные Красноярскстата. По информации ведомства, задолженность снизилась до 80 миллионов рублей.

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В Красноярске стартовала акция "Спроси онколога"


 В Красноярске объявлена акция "Спроси онколога". Она приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака, который проходит 4 февраля. Каждый желающий может воспользоваться бесплатной услугой медицинского консультирования по проблемам онкологии.

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Тотальный диктант пройдёт 8 апреля


 Стала известна дата проведения Тотального диктанта. В этом году он пройдёт 8 апреля. Специально для акции текст подготовил современный русский писатель, имя которого держится в тайне.

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Смотрите в программе "Вести. Красноярск. События недели"


 Анонс выпуска 05.02.2017

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