АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  
ПАРТНЕРЫ


Вести Недели
РТР-Спорт.Ru
Мобильный репортер
НОВОСТИ 

С 2020 года в России станет больше смертей

С 2020 года в России станет больше смертей
 Минздрав ожидает роста смертности в стране с 2020 года. Для этого министерство здравоохранения скорректировало показатели госпрограммы "Развитие здравоохранения" до 2030 года. Коррекция внесена, объяснила пресс-служба ведомства, из-за старения населения.

Фото   



В Красноярске испортилась погода


 Красноярск накрыло снегопадом. Социальные сети переполнены видеороликами, которые жители города снимали в метель.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Тренер по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили доставлен в больницу


 Легендарного тренера по вольной борьбе Дмитрия Миндиашвили доставили в больницу. Сейчас 83-летний наставник двух олимпийских чемпионов находится в кардиологии красноярской краевой больницы. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Фото  Видео репортаж Видео
  



27 января в Красноярске стартует турнир по вольной борьбе Гран-при "Иван Ярыгин"


 27 января в Красноярске откроется международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при "Иван Ярыгин". В этом году он соберёт 380 спортсменов из двух десятков стран. Призовой фонд турнира - более шести миллионов рублей.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией продлён на два месяца


 Роспотребнадзор продлил запрет на продажу непищевых спиртосодержащих продуктов ещё на 60 дней. Напомним, "Боярышник" и другие подобные жидкости попали в чёрный список после трагедии в Иркутске.

Фото  Видео репортаж Видео
  



На Енисейском тракте внедорожник столкнулся с грузовиками, водитель погиб

Фото: VK.COM/KRASCHP
 Сегодня утром на Енисейском тракте произошла авария. Внедорожник пошёл на обгон, не успел проскочить и лоб в лоб столкнулся со встречным грузовиками. Автомобиль зацепил две грузовые машины, водитель внедорожника скончался на месте.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Администрации Красноярска придётся продать землю под гостиницами в центре города


 Администрации Красноярска придётся продать землю под гостиницами в центре города. Такое постановление вынес Арбитражный суд. Этот спор между владельцами гостиниц "Ибис" и "Новотель" и мэрией длится уже год.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В Красноярске обсудили планы по изменению прибрежных зон отдыха


 Плавающие сцены, воздушные мосты, глобальные велодорожки - сказки архитекторов или реальность, которая ждёт Красноярск? Творческая интеллигенция и городские чиновники обсудили планы по изменению зон отдыха. Какие перспективы у набережной Енисея?

Фото  Видео репортаж Видео
  



На улице Калинина иномарка столкнулась с маршрутным автобусом


 После столкновения с маршруткой пострадал водитель иномарки. Авария произошла утром на улице Калинина в Красноярске. ДТП спровоцировала "Тойота", которая вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "ПАЗом", а затем врезалась в "Ниссан".

Фото  Видео репортаж Видео
  



Обслуживание красноярских фонтанов обойдётся бюджету в 11 миллионов рублей


 Уход и обслуживание фонтанов в Красноярске обойдётся бюджету почти в 11 миллионов рублей. Аукцион выиграло "Управление зелёного строительства", снизив на торгах изначальную стоимость контракта в два раза.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В Красноярске на стройке погиб иностранный рабочий


 В Красноярске иностранец упал с 16-го этажа и скончался на месте. Инцидент произошёл на стройке в Железнодорожном районе. 38-летний строитель, гражданин Китая, убирал мусор на балконе строящейся высотки, не удержался и упал с высоты.

Фото  Видео репортаж Видео
  



18% руководителей красноярских компаний в 2017 году планируют сокращение штата


 Около 20% красноярских руководителей планируют сокращение штата в 2017 году. Исследования провело агентство Зарплата.ru. Опросили представителей 110 компаний. Выяснилось, что 18% руководителей нацелены в этом году на сокращение штата. 30%, напротив, намерены его увеличить.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В 2017 году в крае жилищные условия по госпрограмме улучшат 165 сельских семей


В этом году в Красноярском крае 165 семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Господдержка составит 90% от расчётной стоимости построенного или приобретённого жилья.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Красноярск готовится к открытию фестиваля "Парад звёзд в Оперном"


 Большое событие в культурной жизни края. Сегодня в Красноярске ярким гала-концертом открывается фестиваль "Парад звёзд в Оперном". Сейчас театр оперы и балета охвачен ажиотажем: приехали солисты Большого и Мариинского театров, в числе приглашённых гостей Елена Макарова - дочь знаменитой оперной примы Елены Образцовой, фестиваль в этом году проходит в её честь.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Блокбастер "Притяжение" Фёдора Бондарчука уже на больших экранах


 В широкий прокат даже не вышел, а ворвался фильм Фёдора Бондарчука "Притяжение". Действие киноленты разворачивается на фоне фантастических декораций - инопланетяне встречаются с москвичами.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Смотрите на телеканале "РОССИЯ"


 Фильм Натальи Ковальчук "СИБИРСКИЙ СОЛНЦЕВОРОТ. СВЯТКИ"

Фото  Видео репортаж Видео
  



АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.