ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  
ПАРТНЕРЫ


Вести Недели
РТР-Спорт.Ru
Мобильный репортер
НОВОСТИ 

Пенсионный возраст повысят до 65 лет

Пенсионный возраст повысят до 65 лет
 Россияне будут уходить на заслуженный отдых - позднее. Решение о повышении пенсионного возраста - принято.

Фото   



Сергея Ломанова восстановят на посту главного тренера "Енисея"


 Сергей Ломанов возвращается на пост главного тренера "Енисея". Сегодня на сайте Федерации хоккея с мячом должно появиться официальное подтверждение о снятии дисквалификации. В команду могут вернуться ещё два игрока: Алан Джусоев и Сергей Ломанов-младший, которые сейчас работают по контракту в Швеции.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В торговом центре "Красноярье" произошёл пожар


 В Красноярске из-за пожара в торговом центре "Красноярье" на улицу пришлось выбежать почти сотне человек. Причиной эвакуации стало возгорание в отделе по продаже косметики.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В Красноярске от поддельного виски умер 56-летний мужчина


 Ещё один красноярец стал жертвой суррогатного виски. Контрафактный алкоголь ему подарили на старый Новый год. От выпитого 56-летний мужчина скончался накануне в больнице скорой медицинской помощи. Смертельный виски был замаскирован под марку "Jack Daniels".

Фото  Видео репортаж Видео
  



Специалисты уверяют: в Красноярске стало меньше пробок


 Пробок в Красноярске стало меньше. Об этом заявили специалисты отдела мониторинга городской улично-дорожной сети. По их данным, заторы на Свободном, Маерчака, 2-й Брянской, Калинина, Партизана Железняка и Октябрьской стали гораздо короче, следовательно, и обстановка на дорогах улучшилась. Согласны ли с этим мнением горожане и какие участки в ближайшем времени сделают свободнее для машин и автобусов?

Фото  Видео репортаж Видео
  



У красноярской городской электрички появятся четыре новые остановки


 У красноярской городской электрички могут появиться ещё четыре остановки. По сообщению региональной железной дороги, уже запланированы инвестиции в строительство четырёх платформ. Две из них появятся на левом берегу, ещё две - на правом.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Вертолёт в посёлке Нарва упал из-за ошибки пилота


 Вертолёт в посёлке Нарва упал из-за ошибки пилота. К такому выводу пришёл Межгосударственный авиационный комитет. Прошлым летом авиапатруль пытался взлететь на винтокрылой машине "Робинсон-44". После небольшого отрыва от земли вертолёт стал кружиться и ударился о землю.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В феврале в регионе ожидаются сильные ветра


 В МЧС предупреждают - на регион надвигаются ветра. В феврале сильные порывы ожидаются в центральных районах края, возможны обрывы линии электропередачи. Автомобилистов предупреждают о таянии снегов. На дорогах будет скользко, особенно на загородных.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В посёлке Новочернореченский дети ходят в школу в темноте


 В посёлке Новочернореченский Козульского района дети ходят в школу в абсолютной темноте. Каждый день им приходится преодолевать приличные расстояния по сугробам и дорогам, больше похожим на ледяные горки.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В Красноярске мошенники собирают деньги от имени благотворительного фонда


 В Красноярске мошенники собирают деньги от имени фонда "Счастливые дети". Неизвестные ходят по торговым центрам и улицам города в одежде с символикой организации, при себе имеют ящик с логотипом фонда. Благотворительная организация занимается поддержкой сирот.

Фото  Видео репортаж Видео
  



В Красноярске появились новые передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД


 На дорогах края начали устанавливать новые аппараты, которые будут фиксировать нарушения ПДД с удвоенной силой. В Красноярске показали работу одного из них. Передвижные комплексы способны работать сразу в оба направления движения. Где они появятся?

Фото  Видео репортаж Видео
  



На Столбах на три года закрыли одну из троп


 Важная новость для всех красноярцев. С 1 февраля на три года закрывается одна из троп заповедника "Столбы". Проход к скалам "Колокольня", "Минарет" и "Пагода" со стороны реки Базаиха будет запрещён. Эта мера вынужденная - люди пугают животных и вредят природе.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Журналистов "Вестей" поблагодарили за профессионализм в освещении культурных событий Красноярья


 Благодарность за информационную поддержку в проведении ежегодного фестиваля "Волшебный лёд Сибири" и зимнего Суриковского фестиваля искусств выразили красноярским журналистам. О том, что эти мероприятия так полюбились горожанам и гостям города, рассказали в управлении культуры.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Красноярцы примут участие в новом реалити-шоу о выживании в тайге


 Девять месяцев в тайге под прицелом телекамер. Жители Красноярска решили стать участниками нового реалити-шоу, где придётся буквально выживать. Почему люди стремятся в тайгу?

Фото  Видео репортаж Видео
  



Премьера на телеканале "РОССИЯ"


 Фильм Сергея Герасимова "ОЧАГ КУЛЬТУРЫ"

Фото  Видео репортаж Видео
  



АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.