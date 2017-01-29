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Россияне считают, что размер пенсии может достигать 30 тысяч рублей

Россияне считают, что размер пенсии может достигать 30 тысяч рублей
 Россияне считают, что пенсия должна составлять от 5 до 30 тысяч рублей. Эти данные были получены специалистами Российского государственного социального университета, которые провели соответствующий опрос.

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В жилом доме на Быковского взорвался газ


 Между жизнью и смертью. Сейчас пострадавший при взрыве газа в жилом доме Красноярска находится в реанимации в ожоговом центре.

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Взрывы газа в жилых домах Красноярска: досье


 В Красноярске это далеко не первый случай, когда халатность при обращении с бытовым газом приводит к плачевным последствиям. Утечки - намеренные и случайные - унесли не одну жизнь. Вот краткое досье самых громких случаев за последние пять лет.

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Жители Таймыра из-за метели не могут добраться до аэропорта


 Северяне не могут добраться до аэропорта из-за метели. Непогода отрезала путь жителям Дудинки и Норильска. Об этом "Вестям" сообщили в краевом управлении ГИБДД.

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В Емельяновском районе сирота 12 лет ждёт положенную по закону квартиру


 Сирота из Емельяновского района уже более десяти лет не может получить квартиру, которая ей положена по закону. Те варианты, что предлагают власти, не соответствуют нормам.

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У 24-летнего жителя Берёзовки изъяли 14 кг марихуаны


 Под Красноярском нашли и изъяли более 14 килограммов марихуаны. Как сообщили в краевой полиции, 24-летнего ранее судимого местного жителя стражи порядка совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Берёзовке.

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В Канске снесли незаконное кафе


 В Красноярском крае снесли незаконное кафе. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, исполнительное производство возбуждено в Канске в отношении компании "Ремарк". Её обязывали снести несколько некапитальных объектов. Договор аренды земельного участка с компанией был расторгнут. Однако она продолжала эксплуатацию объектов и даже сдала кафе в субаренду.

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В Красноярске переиздают произведения лучших писателей края


 "Литературное наследие Красноярья" - серия книг под таким названием издана в краевом центре. В неё вошли известные, но в последнее время мало издаваемые писатели из Красноярского края. А сколько книг было издано в последние годы?

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В Красноярске открылся международный оперный фестиваль "Парад звёзд"

В Красноярске начался международный оперный фестиваль *Парад звёзд*
 В Красноярске открылся международный фестиваль оперного пения "Парад звёзд". Гала-концерт состоялся накануне при полном аншлаге: звучали арии из "Евгения Онегина", "Пиковой дамы", "Трубадура", "Иоланты", словом, в программу вошли оперы, в которых блистала народная артистка СССР Елена Образцова. "Парад" в этом году посвятили ей.

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Блокбастер "Притяжение" Фёдора Бондарчука уже на больших экранах


 В широкий прокат даже не вышел, а ворвался фильм Фёдора Бондарчука "Притяжение". Действие киноленты разворачивается на фоне фантастических декораций - инопланетяне встречаются с москвичами.

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Смотрите в программе "Вести. Красноярск. События недели"


 Анонс выпуска 29.01.2017

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