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Численность населения Китая приближается к полутора миллиардам

Численность населения Китая приближается к полутора миллиардам
 На 8 миллионов человек – до 1 миллиарда 382 миллиона 271 тысяча человек – возросло в 2016 году население Китая. Такие данные опубликовало Государственное статистическое управление КНР.

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Коммунальные долги жителей Кедрового могут передать угольщикам


 В Кедровом долги местных жителей могут перейти в руки угольщиков. После ситуации, когда посёлок под Красноярском оказался на грани ЧС, был найден такой неожиданный выход из положения. В Кедровом около 90% жителей не платили за услуги ЖКХ. Дома практически отключили от отопления.

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На правобережье скорая сбила пешехода


 Автомобиль скорой помощи сбил пешехода. На правобережье Красноярска, на перекрёстке улиц Матросова и 60 лет Октября машина медиков сбила человека. Он переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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Красноярцы смогут требовать компенсацию за ошибки при начислении квартплаты


 Красноярцы смогут потребовать от жилищников штраф за ошибки при начислении квартплаты. Теперь это позволит сделать постановление правительства России - в документ внесли ряд изменений.

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В Красноярске задержали распространителя детской порнографии


 В Красноярске задержали мужчину, который распространял незаконную видеопродукцию с изображением детей. Известно, что подозреваемому 36 лет. Следователи изъяли у него компьютер.

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В Емельяновском районе 11-летний школьник угнал автомобиль


 В Емельяновском районе 11-летний школьник угнал автомобиль родителей. Его задержали сотрудники ДПС в посёлке Солонцы. Когда мальчик увидел наряд полиции, резко развернулся и поехал в обратном направлении. После непродолжительного преследования автоинспекторы остановили автомобиль и забрали его на спецстоянку.

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Красноярск должен банкирам более 11 миллиардов рублей


 Красноярск должен банкирам более 11 миллиардов рублей. Администрация города опубликовала подробные данные о своих долгах перед кредиторами. Его размер 11 миллиардов 578 миллионов рублей. Большая часть из них - банковские кредиты.

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На улицах Красноярска ночью произошла погоня со стрельбой


 На улицах Красноярска развернулась настоящая погоня со стрельбой. Ночью ДПС пыталась остановить тонированный автомобиль без номеров. Водитель надеялся оторваться от преследователей в погонах. Чтобы остановить хулигана, полицейским пришлось стрелять по колёсам.

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Красноярский мусоросортировочный завод заявил о приостановке работы


 В Красноярске может закрыться один из двух мусоросортировочных заводов. Он символично называется "Чистый город". Компания утверждает, что её замучили проверками и практически вынуждают уйти с рынка, десятки людей могут остаться без работы. В это время природоохранная прокуратура утверждает, что завод нарушает экологическое законодательство и вредит окружающей среде.

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В Красноярск пришло потепление


 Крещенские морозы отступили и в Красноярск вернулась комфортная погода. Какой погоды ждать горожанам на предстоящих выходных и следующей неделе, знает Екатерина Мазалькова.

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В микрорайоне Иннокентьевский строят школу на 1300 мест


 Школа на миллиард. В Красноярске возводят самый настоящий храм знаний. Подобное учебное заведение не имеет аналогов в истории города.

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Красноярские учёные разработали "умную" сушилку для оленьих пантов


 Красноярские учёные разработали специальный модуль для пантов северного оленя. Он позволит на месте готовить свежесрезанные рога к транспортировке и продаже, чтобы они не портились и стоили дороже.

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"ВестиМобиль" в Балахте


 "ВестиМобиль" побывал в гостях у жителей Балахты. Завышенные цены на отопление, поборы на уличное освещение, неприятный запах в воздухе - с такими проблемами встретили сельчане корреспондента Владислава Тамошаускаса.

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По Красноярску курсируют троллейбусы с видами заповедника "Столбы"


 В Красноярске запустили троллейбусы с символикой Столбов. Напомним, неделю назад на линию уже вышли трамваи с изображениями заповедника. Транспорт будет курсировать по городу в течение двух лет. Зачем придуман этот проект?

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Учёные высчитали начало старости среднестатистического красноярца


 Учёные высчитали начало старости среднего красноярца. Оказалось, для женщин этот возраст наступает в 68 лет, а для мужчин - в 60. При этом в разных регионах люди стареют с разной скоростью.

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Смотрите в программе "Вести. Красноярск. События недели"


 Анонс выпуска 22.01.2017

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