ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  
ПАРТНЕРЫ


Вести Недели
РТР-Спорт.Ru
Мобильный репортер
НОВОСТИ 

Это взаимно. Ответ Москвы на расширение санкций будет зеркальным

Это взаимно. Ответ Москвы на расширение санкций будет зеркальным
 Официальный ответ Москвы на решение США расширить санкции против России может последовать уже сегодня. Каким он будет, решит президент Владимир Путин.

Фото   



В Богучанском районе на трассе погибли три человека


 В Богучанском районе на трассе погибли три человека. Японская легковушка совершала обгон, выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в грузовик с полуприцепом.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Губернатор края подвёл итоги 2016 года


 Губернатор региона подвёл итоги года на специальной пресс-конференции. За 1 час 45 минут Виктор Толоконский ответил на 14 вопросов журналистов. Разговор не стал праздничным. Глава края прокомментировал проблемы, которые возникали в течение года.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Житель Канска отравился лосьоном "Боярышник"


 Первый житель Красноярского края отравился лосьоном "Боярышник". Жертвой метилового спирта стал 33-летний житель Канска. Сейчас врачи борются за его здоровье - в малых дозах метанол может спровоцировать потерю зрения либо вызвать смерть.

Фото   



Синоптики рассказали о погоде в январе


 Температура в Красноярском крае обновила отрицательные рекорды, а лето стало самым тёплым. Синоптики подвели итоги уходящего года и рассказали, какой погоды ждать в первых числах января.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Поможем вместе: Кристине Савельевой нужна операция по устранению косолапия


 "Вести" продолжают совместный проект с благотворительным фондом "Русфонд" по сбору средств на лечение детей. Сегодня расскажем историю 8-летней Кристины Савельевой.

Фото  Видео репортаж Видео
  



Новогодний "ВестиМобиль" на Театральной площади (30 декабря)


 Праздничная поездка "ВестиМобиля" завершается. Сегодня телезрители дарили нам радостные новости и истории, которые произошли в уходящем году, мы также не оставили никого без сюрпризов.

Фото   



Новогодняя комедия "Ёлки-5" набирает популярность у красноярцев


 Красноярцы в конце декабря по доброй традиции массово отправляются в кинотеатры, чтобы посмотреть новогоднюю комедию "Ёлки". Новая - пятая часть кинокомедии уже вышла в прокат и набирает популярность у зрителей.

Фото  Видео репортаж Видео
  



АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.