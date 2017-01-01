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Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154

Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
 На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах сегодня простились с жертвами крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Представитель Минобороны РФ попросил у родственников погибших прощения и пообещал им поддержку.

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Морозы в Красноярске продержатся до 18 января


 Похолодание, которое пришло в Красноярск, продержится до среды, 18 января. Уже сегодня утром столбики термометров опустились ниже отметки -30 градусов. Часть школьников осталась дома.

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У общежития на проспекте Металлургов обнаружен труп женщины


 Убийство в Зелёной роще. На минувших выходных у одного из общежитий на проспекте Металлургов нашли тело женщины. Сейчас на причастность к убийству проверяются два человека, в том числе её дочь.

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На Красноярском море затонул автомобиль


 На Красноярском море затонул автомобиль. Инцидент произошёл напротив залива Крол. В салоне машины находилось четыре человека. Все они сумели выбраться из уходящего под лёд авто. Затем пострадавших подобрали спасатели.

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Красноярцы не торопятся оплачивать парковку в центре города


 Красноярских водителей оштрафовали почти на полмиллиона рублей за неоплаченную парковку. Санкции налагали на тех, кто проигнорировал требование платных стоянок в центре города.

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На детской площадке в Солнечном найден мешок с костями и сырым мясом


 В микрорайоне Солнечный в Красноярске дети нашли окровавленные останки животных прямо на игровой площадке. Рядом с качелями во дворе несколько дней валялся мешок с костями и сырым мясом. Предположительно это расчленённая корова.

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Сроки реставрации исторических памятников Енисейска под угрозой срыва


 Сроки реставрации исторических памятников Енисейска срываются. Строители не укладываются в оговорённые графики. Так, часть зданий должны были сдать ещё в прошлом году, но работы продолжаются до сих пор, а где-то ремонт просто остановился.

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Красноярские учёные разработали экспресс-тест для овощей и фруктов


 Красноярские учёные из Сибирского федерального университета разработали тест-систему овощей и фруктов. Новая технология позволит производить экспресс-оценку химического и бактериального загрязнения продуктов питания.

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Красноярские школы перешли на электронные журналы


 Почти во всех школах Красноярска появились электронные журналы. А это значит, оценки в дневник больше не ставят. Родители могут через интернет проверить домашнее задание, посещал ли ребёнок школу и по каким предметам ему нужно подтянуться.

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Перед Новым годом в крае незаконно вырубили полтысячи елей и пихт


 В Красноярском крае перед Новым годом незаконно вырубили полтысячи новогодних деревьев. Операцию "Ель" проводили сотрудники полиции почти по всему региону. Перед праздниками стражи порядка провели 440 рейдов.

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По Красноярску курсирует экскурсионный Суриковский троллейбус


 Просвещение в пути. Впервые в Красноярске на маршрут вышел экскурсионный троллейбус, в котором рассказывают о жизни и творчестве Василия Сурикова.

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4-летняя красноярка стала послом Универсиады-2019


 Послом Зимней Универсиады-2019 в Красноярске стала четырёхлетняя девочка-блогер. Её кандидатуру утвердили олимпийские призёры. Злате Демьяновой вручили диплом, который официально подтверждает её статус.

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На реконструкцию стадиона "Енисея" потратят 3 млрд рублей


 Стадион "Енисей" в Красноярске реконструируют почти за 3 миллиарда рублей. Тендер выставлен на сайте госзакупок. За эти деньги до 30 ноября 2018 года планируют построить крытый объект с основной ледовой ареной, с трибунами на 5 тысяч зрительских мест, тренажёрным залом и раздевалкой.

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В Красноярске построят спорткомплекс для мини-футбола


 По поручению президента Владимира Путина в Красноярске построят спорткомплекс для мини-футбола. Площадкой выбрана территория детского дома №1. Напомним, именно его воспитанники входят в основной состав команды "Тотем", которые стали чемпионами мира по футболу среди детдомовских команд.

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Александр Третьяков стал бронзовым призёром чемпионата Европы по бобслею и скелетону


 Красноярец Александр Третьяков стал бронзовым призёром чемпионата Европы по бобслею и скелетону, который проходит в Германии. Накануне скелетонисты завершили соревнования. Два первых места поделили латвийцы.

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 Фильм Сергея Герасимова "ДЕРЕВЕНСКИЕ ОТШЕЛЬНИКИ"

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