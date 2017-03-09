Николай Зыков - один из тех, кто выпил метиловый виски известной марки. Сегодня мужчина пришёл в суд - решил сам увидеть того человека, что в конце прошлого года продал партию ядовитого зелья в Красноярск. Точнее, услышать и попытаться разглядеть, ведь Николай почти потерял зрение. 4 года и 10 месяцев, которые просит у суда адвокат обвиняемого, он считает несправедливым наказанием.
"Восемь погибших, не считая потерпевших. Это не приговор. За хорошее поведение через два года он выйдет - ручки целы, ножки целы, и детей увидит своих. Нет, это не наказание", - говорит пострадавший Николай Зыков.
Сергей Лонгинов, именно так зовут обвиняемого жителя Подмосковья, за 8 смертей и 25 искалеченных жизней может получить и максимальный срок - 10 лет. Однако у поставщика есть сразу несколько облегчающих обстоятельств: ранее не судим, сотрудничает со следствием, имеет маленькую дочь и просит прощения у пострадавших и родственников погибших. Но ни раскаяние, ни готовность выплатить компенсацию боль утраты людей не облегчает.
"Я не верю извинениям и не верю, что это от чистого сердца. Он говорит красивые слова, чтобы дали срок по минимуму. Я лишилась единственного ребёнка, у меня больше никого нет", - говорит мать погибшего Людмила Римарь.
Сергей Лонгинов уже пятый человек, который будет осуждён за партию суррогатного алкоголя. Из предыдущих участников максимальный срок не получил никто. Окончательный приговор суд вынесет 10 марта. Но и это не поставит точку в этой страшной истории. Производителя ядовитого виски пока так и не осудили.