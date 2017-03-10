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10.03.17 08:52 В Красноярском крае начинается подготовка к паводкам



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К борьбе с паводками в Красноярском крае начинают готовиться загодя. Сейчас мобилизуются все силы и средства, губернатор лично проверяет готовность каждого района и каждого подразделения.

"Где нам недостаёт каких-то организационных или материальных ресурсов, где мы имеем низкую эффективность, потому что на предупреждение этих мероприятий тратим достаточно большие бюджетные средства - сотни миллионов рублей, поэтому вопрос эффективности, высокой организованности здесь имеет одно из первостепенных значений", - подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Сейчас в зоне возможного подтопления находятся 63 населённых пункта, там живут почти 15 тысяч человек. Причём запасы снега не рекордные, но несколько выше среднемноголетних. Это означает, что и паводок может быть очень серьёзным.

Синоптики утверждают, что устойчивые плюсовые температуры наступят в крае в конце марта, и это на 5-10 дней раньше обычного. Тогда же придёт и первая волна паводка. А через некоторое время от льда начнут вскрываться крупные реки, и это уже вторая волна. Именно она и внушает самое серьёзное беспокойство, особенно в Енисейском районе. Практически каждый год сёла страдают от наводнения; непростой была ситуация 2013 года, когда из-за ледяного затора затопило Ярцево. Задача - не допустить повторения.

В самых опасных участках лёд будут топить и взрывать. На эти цели запланированы больше 128 миллионов рублей. Ещё один очень важный вопрос - подготовка к грядущему "горящему" сезону. Леса будут контролировать из космоса и с воздуха. Помимо вертолётов и самолётов в авиаразведке будут участвовать автожир и несколько беспилотников. Повсеместно запрещаются сельхозпалы, а лесопожарные проводят постоянные учения. Защищать населённые пункты от огня будут почти 28 тысяч человек и 1700 единиц различной техники.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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