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09.03.17 17:24 За "группами смерти" стоит подпольный тотализатор



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За так называемыми "группами смерти" стоит подпольный тотализатор. Такое заявление сделал отец, чей ребёнок стал жертвой интернет-секты. Якобы организаторы игры, в конце которой подросток должен покончить жизнь самоубийством, наживаются на ставках на гибель детей. Сейчас в Красноярске возбуждено четыре уголовных дела против неустановленных лиц за доведение до суицида. Пока никто не задержан.

"На ребёнка воздействуют нейролингвистическими способами из арсенала спецслужб. Его программируют, зомбируют, ценности подменяются. Начинается нееуважение к родителям, к школе, ребёнок начинает вести себя неадекватно", - пояснил отец погибшей девочки Эдуард Реджепов.
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