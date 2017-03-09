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09.03.17 17:24 За "группами смерти" стоит подпольный тотализатор





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"На ребёнка воздействуют нейролингвистическими способами из арсенала спецслужб. Его программируют, зомбируют, ценности подменяются. Начинается нееуважение к родителям, к школе, ребёнок начинает вести себя неадекватно", - пояснил отец погибшей девочки Эдуард Реджепов.







За так называемыми "группами смерти" стоит подпольный тотализатор. Такое заявление сделал отец, чей ребёнок стал жертвой интернет-секты. Якобы организаторы игры, в конце которой подросток должен покончить жизнь самоубийством, наживаются на ставках на гибель детей. Сейчас в Красноярске возбуждено четыре уголовных дела против неустановленных лиц за доведение до суицида. Пока никто не задержан."На ребёнка воздействуют нейролингвистическими способами из арсенала спецслужб. Его программируют, зомбируют, ценности подменяются. Начинается нееуважение к родителям, к школе, ребёнок начинает вести себя неадекватно", - пояснил отец погибшей девочки Эдуард Реджепов.











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