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10.03.17 08:46 Асфальт в Красноярске сошёл вместе со снегом





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- Должна наша администрация принимать какие-то меры, ремонты проводить.

- Только на таких "Боингах" и ездить по этим ямам!



Пожалуй, внедорожники ещё рано списывать со счетов, мощная подвеска пригодится. Но хорошая новость заключается в том, что ямочный ремонт в городе начинают уже 13 марта. Выделяют 50 миллионов, правда, отремонтируют всего тысячу квадратных метров.



"Содержание дороги в нормативном состоянии, это значит, что полотно содержится в таком состоянии, в котором машины могут двигаться со скоростью, предписанной на данной дороге. Именно это и есть главный критерий, который мы исполняем при этих работах", - пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.



Хотя гораздо больше надежд на финансирование из краевого и федерального бюджетов. Там и суммы в десятки раз больше. 1,7 миллиарда рублей потратят на замену бордюров, ливневых стоков и, конечно, восстановление дорог. Долгожданный капитальный ремонт проведут на Стасовой, Маркса и проспекте Мира. Хочется верить, что тогда наконец поедем.





Привычные весенние выбоины появляются как будто в тех же местах, где раньше уже латали. Ямочный ремонт на Коммунальном мосту делали в 2016-м, но сегодня уже и не скажешь. Похожие проблемы по всему городу - и на Копылова и на "Красноярском рабочем". А вот на улице Робеспьера разбитая дорога вполне может привести к трагедии. Дело в том, что автомобилисты, объезжая препятствия, выезжают на встречную полосу. Сами автовладельцы уже и не верят, что дороги могут быть ровными.Пожалуй, внедорожники ещё рано списывать со счетов, мощная подвеска пригодится. Но хорошая новость заключается в том, что ямочный ремонт в городе начинают уже 13 марта. Выделяют 50 миллионов, правда, отремонтируют всего тысячу квадратных метров."Содержание дороги в нормативном состоянии, это значит, что полотно содержится в таком состоянии, в котором машины могут двигаться со скоростью, предписанной на данной дороге. Именно это и есть главный критерий, который мы исполняем при этих работах", - пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.Хотя гораздо больше надежд на финансирование из краевого и федерального бюджетов. Там и суммы в десятки раз больше. 1,7 миллиарда рублей потратят на замену бордюров, ливневых стоков и, конечно, восстановление дорог. Долгожданный капитальный ремонт проведут на Стасовой, Маркса и проспекте Мира. Хочется верить, что тогда наконец поедем. Владимир ЖАРИНОВ

















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