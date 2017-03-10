ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





10.03.17 08:46 Асфальт в Красноярске сошёл вместе со снегом



Фото Видео репортаж Видео
Привычные весенние выбоины появляются как будто в тех же местах, где раньше уже латали. Ямочный ремонт на Коммунальном мосту делали в 2016-м, но сегодня уже и не скажешь. Похожие проблемы по всему городу - и на Копылова и на "Красноярском рабочем". А вот на улице Робеспьера разбитая дорога вполне может привести к трагедии. Дело в том, что автомобилисты, объезжая препятствия, выезжают на встречную полосу. Сами автовладельцы уже и не верят, что дороги могут быть ровными.

- Должна наша администрация принимать какие-то меры, ремонты проводить.
- Только на таких "Боингах" и ездить по этим ямам!

Пожалуй, внедорожники ещё рано списывать со счетов, мощная подвеска пригодится. Но хорошая новость заключается в том, что ямочный ремонт в городе начинают уже 13 марта. Выделяют 50 миллионов, правда, отремонтируют всего тысячу квадратных метров.

"Содержание дороги в нормативном состоянии, это значит, что полотно содержится в таком состоянии, в котором машины могут двигаться со скоростью, предписанной на данной дороге. Именно это и есть главный критерий, который мы исполняем при этих работах", - пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

Хотя гораздо больше надежд на финансирование из краевого и федерального бюджетов. Там и суммы в десятки раз больше. 1,7 миллиарда рублей потратят на замену бордюров, ливневых стоков и, конечно, восстановление дорог. Долгожданный капитальный ремонт проведут на Стасовой, Маркса и проспекте Мира. Хочется верить, что тогда наконец поедем.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.