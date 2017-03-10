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10.03.17 09:00 Экс-сотрудницу налоговой службы подозревают в получении взятки



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В Красноярске бывшую сотрудницу налоговой службы подозревают в получении взятки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Согласно материалам, размер взятки оценивается как крупный - 700 тысяч рублей. Эти деньги женщина могла получить от представителя коммерческой организации за изменение результатов налоговой проверки. Подозреваемая находится под домашним арестом. Если вина будет доказана, ей может грозить до 12 лет.
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