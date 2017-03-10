ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





10.03.17 09:05 На Красмаше могут запустить производство новых видов ракет



Фото Видео репортаж Видео
На "Красмаше" могут запустить производство новых видов ракет. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря модернизации на производстве могут наладить выпуск современного ракетного вооружения. Вопрос о развитии технологических линий красноярского предприятия прорабатывается. Добавим, что завод уже выпускает межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" и "Синева".
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.