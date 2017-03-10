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10.03.17 17:26 Стадион "Енисей" в последний раз принимает хоккеистов





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Сейчас трибуны легендарного стадиона заполнены в лучшем случае на треть. Но были времена, когда здесь было не найти свободного места. Многие болельщики заполняли крыши соседних домов, чтобы увидеть игру любимой команды.



Представители старой гвардии ходят на эти трибуны уже пятый десяток лет. Основной костяк болельщиков составляли работники промышленных гигантов - Красмаш, Цветмет, КрасТЭЦ. Эти предприятия располагаются вдоль "Красраба". Завсегдатаи вспоминают, что ажиотаж был такой, что на хоккей ходили всем цехом.



"Утром зайдёшь - трибуны белыми верёвками опутаны: занимали места. Стадион-то красмашевский, заводской. С работы специально человека отпускали, давали ему, чтобы не замёрз. Сидит, ряда 3-4 занимает", - рассказывают болельщики.



В начале недели рабочие стали снимать легендарную мозаику. Её обещают перенести на новую, уже крытую арену. Вокруг стадиона сейчас ставят строительный забор. На этом льду вырос капитан "Енисея" Юрий Викулин. Он с оптимизмом смотрит в будущее, но не без ностальгии.



"Мы здесь провели больше половины жизни, поэтому он нам родной, как второй дом. Очень жалко, но уверен, что новый стадион будет нам таким же вторым домом. Комфортным, уютным", - говорит капитан ХК "Енисей" Юрий Викулин.



Сейчас руководство клуба закрыло несколько рядов на трибунах, иначе ветхие конструкции могут обвалиться вместе с болельщиками. На этом же месте появится современный комфортабельный комплекс "Енисей-Арена". Под её крышей уместится пять тысяч зрителей. Объект сдадут к 2018 году. Облик стадиона поменяется, но само место, что называется, намолено и сохранит победный дух.





Стадион "Енисей" был построен в 1971 году. Это одна из старейших арен краевого центра. Её стены ещё помнят, как красноярские хоккеисты громили Москву, Архангельск, Иркутск. Последний матч выпал на четвертьфинал чемпионата России против середняка - "Волги" из Ульяновска.Сейчас трибуны легендарного стадиона заполнены в лучшем случае на треть. Но были времена, когда здесь было не найти свободного места. Многие болельщики заполняли крыши соседних домов, чтобы увидеть игру любимой команды.Представители старой гвардии ходят на эти трибуны уже пятый десяток лет. Основной костяк болельщиков составляли работники промышленных гигантов - Красмаш, Цветмет, КрасТЭЦ. Эти предприятия располагаются вдоль "Красраба". Завсегдатаи вспоминают, что ажиотаж был такой, что на хоккей ходили всем цехом."Утром зайдёшь - трибуны белыми верёвками опутаны: занимали места. Стадион-то красмашевский, заводской. С работы специально человека отпускали, давали ему, чтобы не замёрз. Сидит, ряда 3-4 занимает", - рассказывают болельщики.В начале недели рабочие стали снимать легендарную мозаику. Её обещают перенести на новую, уже крытую арену. Вокруг стадиона сейчас ставят строительный забор. На этом льду вырос капитан "Енисея" Юрий Викулин. Он с оптимизмом смотрит в будущее, но не без ностальгии."Мы здесь провели больше половины жизни, поэтому он нам родной, как второй дом. Очень жалко, но уверен, что новый стадион будет нам таким же вторым домом. Комфортным, уютным", - говорит капитан ХК "Енисей" Юрий Викулин.Сейчас руководство клуба закрыло несколько рядов на трибунах, иначе ветхие конструкции могут обвалиться вместе с болельщиками. На этом же месте появится современный комфортабельный комплекс "Енисей-Арена". Под её крышей уместится пять тысяч зрителей. Объект сдадут к 2018 году. Облик стадиона поменяется, но само место, что называется, намолено и сохранит победный дух. Роман РЫКОВ













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