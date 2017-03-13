В небольшом поселении рядом с детским противотуберкулёзным санаторием "Пионерская речка" проживает около 20 семей, в основном это пенсионеры и бывшие сотрудники медучреждения. Отопление и горячую воду жители получают от электрической котельной на территории санатория. Раньше за услуги платили 5 тысяч рублей в месяц, с 1 марта суммы в платёжках возросли до 30-ти.
"Электрическое же всё. И относимся мы к санаторию. По-моему, эти тарифы, что на организацию идут, приходят и жильцам. Но так же не должно быть. Превышено у нас в три раза", - размышляет жительница частного сектора на улице Лесная Елена Клипец.
По словам жителей, тех, кто не согласен с такими платёжками, руководство санатория попросило отрезать трубы. Благами от санатория пользовались 18 семей, четыре уже отключили горячее водоснабжение и отопление. Остальным 14-ти, по скромным подсчётам, ежемесячно придётся выплачивать более 400 тысяч рублей.
Около года назад санаторий был присоединён к Красноярскому краевому противотуберкулёзному диспансеру №1. Там рассказали, ничего противозаконного в их действиях нет и эти платёжки реальны. Сейчас в составе медучреждения находится 13 филиалов, на их отопление из бюджета тратят 35 миллионов рублей. 17 от этой суммы уходит только на "Пионерскую речку", 1/3 часть этих средств идёт на отопление частного сектора, который к медучреждению больше не относится. В диспансере отметили, ранее тарифы для жителей и вовсе не существовали.
"По каким причинам они не устанавливались, мы пояснить не можем. И как вообще они согласовывали плату за коммунальные услуги", - пояснила и.о. начальника юридического отдела Красноярского краевого противотуберкулёзного диспансера №1 Анна Труповник.
Тем временем проверку многотысячных начислений уже начала прокуратура.