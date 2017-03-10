НОВОСТИ | Общество













10.03.17 17:28 На Татышеве разбирают главную городскую ёлку





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При благоприятных погодных условиях демонтаж ёлки обычно занимает до двух недель. В общей сложности дерево состоит из 35 тонн различных конструкций. Высота ёлки составляет около 50 метров - это самое высокое дерево в стране, диаметр основания - 20 метров, общая длина всех электропроводов - 47500 метров. В этом году главная городская ёлка простояла дольше прежнего. Раньше дерево украшало краевой центр лишь до конца февраля.





В Красноярске разбирают главную городскую новогоднюю ёлку. С ели уже сняли макушку - стилизованную снежинку с изображением герба Красноярска, после чего демонтировали и другие украшения. Их проверят на исправность, почистят и уберут на хранение до следующей зимы. Специалисты открепляют ветки и постепенно разбирают металлический каркас.При благоприятных погодных условиях демонтаж ёлки обычно занимает до двух недель. В общей сложности дерево состоит из 35 тонн различных конструкций. Высота ёлки составляет около 50 метров - это самое высокое дерево в стране, диаметр основания - 20 метров, общая длина всех электропроводов - 47500 метров. В этом году главная городская ёлка простояла дольше прежнего. Раньше дерево украшало краевой центр лишь до конца февраля. Владислав ТАМОШАУСКАС



















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