НОВОСТИ | Общество













10.03.17 17:24 На севере края сокращается популяция муксуна





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При этом введение полного запрета на вылов муксуна нежелательно, может привести к острым социальным последствиям на севере Красноярского края. Муксун - пресноводная рыба семейства лососевых. Его ценят за нежное и жирное мясо, которое считается деликатесом.







В водоёмах на севере Красноярского края исчезает муксун - редкая порода рыбы. Такие данные опубликовали в НИИ экологии рыбохозяйственных водоёмов. Учёные отметили, что 80% всех отлавливаемых рыбаками особей - неполовозрелые и не успевают оставлять после себя потомство.При этом введение полного запрета на вылов муксуна нежелательно, может привести к острым социальным последствиям на севере Красноярского края. Муксун - пресноводная рыба семейства лососевых. Его ценят за нежное и жирное мясо, которое считается деликатесом.











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