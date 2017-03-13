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13.03.17 11:46 В Красноярске подводят итоги чемпионата мира по спортивному ориентированию





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Как же показала себя российская сборная? В общем медальном зачёте наши спортсмены заняли вторую ступень пьедестала с тремя золотыми медалями, шестью серебряными и двумя бронзовыми, уступив лидерство Швеции. Скандинавы завоевали пять золотых медалей. Кстати, в последний день соревнований российская сборная взяла первое место на обеих эстафетах - мужской и женской. Победа именно в этой дисциплине для наших спортсменов всегда была особенно статусной.



Тренер российской сборной Эдуард Хренников уверен, что результат команды хороший, да и подготовка соревнований на высоком уровне. "Мы приехали со всемирных военных игр. Там был уровень олимпиады, но и здесь очень достойный, высокий уровень. Очень нравится; думаю, все иностранцы в восторге, поедут домой, расскажут про Россию, про Сибирь, про Красноярск и будут рады, что здесь были", - сказал тренер российской сборной Эдуард Хренников.



Положительно отзывались об организации соревнований и зарубежные делегации. Они отмечают, что Россия традиционно сильна в спортивных событиях. Это отметил и президент казахстанской федерации спортивного ориентирования. К слову, флаг Универсиады в феврале этого года в Красноярск доставили как раз из Алматы.



"Думаю, только положительно можно оценить. Всё организовано, не было никаких претензий со стороны тренеров, спортсменов, судей. С погодой повезло. Сибирью обычно пугают, говорят - холодно, но нормально", - отметил президент федерации спортивного ориентирования Казахстана Сейтджан Койбаков.



Стоит напомнить, что чемпионат мира по лыжному ориентированию был ещё и глобальным тестом организаторских способностей красноярцев с прицелом на Универсиаду. В ходе соревнований, например, успешно испытали GPS-навигацию, с помощью которой можно в реальном времени следить за спортсменами. Следующее крупное тестовое сероприятие - форум ФИСУ. Он пройдёт в августе 2018-го.





Чемпионат мира по лыжному ориентированию пусть на одну неделю, но привлёк внимание к Красноярску спортсменов со всей планеты. 94 участника из 21 страны. Лучших наградили накануне на церемонии торжественного закрытия соревнований.Как же показала себя российская сборная? В общем медальном зачёте наши спортсмены заняли вторую ступень пьедестала с тремя золотыми медалями, шестью серебряными и двумя бронзовыми, уступив лидерство Швеции. Скандинавы завоевали пять золотых медалей. Кстати, в последний день соревнований российская сборная взяла первое место на обеих эстафетах - мужской и женской. Победа именно в этой дисциплине для наших спортсменов всегда была особенно статусной.Тренер российской сборной Эдуард Хренников уверен, что результат команды хороший, да и подготовка соревнований на высоком уровне. "Мы приехали со всемирных военных игр. Там был уровень олимпиады, но и здесь очень достойный, высокий уровень. Очень нравится; думаю, все иностранцы в восторге, поедут домой, расскажут про Россию, про Сибирь, про Красноярск и будут рады, что здесь были", - сказал тренер российской сборной Эдуард Хренников.Положительно отзывались об организации соревнований и зарубежные делегации. Они отмечают, что Россия традиционно сильна в спортивных событиях. Это отметил и президент казахстанской федерации спортивного ориентирования. К слову, флаг Универсиады в феврале этого года в Красноярск доставили как раз из Алматы."Думаю, только положительно можно оценить. Всё организовано, не было никаких претензий со стороны тренеров, спортсменов, судей. С погодой повезло. Сибирью обычно пугают, говорят - холодно, но нормально", - отметил президент федерации спортивного ориентирования Казахстана Сейтджан Койбаков.Стоит напомнить, что чемпионат мира по лыжному ориентированию был ещё и глобальным тестом организаторских способностей красноярцев с прицелом на Универсиаду. В ходе соревнований, например, успешно испытали GPS-навигацию, с помощью которой можно в реальном времени следить за спортсменами. Следующее крупное тестовое сероприятие - форум ФИСУ. Он пройдёт в августе 2018-го. Владимир ЖАРИНОВ

















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