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13.03.17 17:27 Воспитанники детских домов и школ-интернатов края меряются силами в футболе





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На первый этап всероссийских соревнований "Будущее зависит от тебя" в краевой центр приехали воспитанники детских домов и интернатов со всего региона. Набралось 12 команд двух возрастных категорий: самым младшим 12 лет, старшим всего 15. Екатерина Мелкозёрова - единственная девочка в сборной своего детского дома, но здесь поблажек нет - играет на равных с мальчишками.



"С мальчиками сложно, но у них лучше учишься играть. Мальчики сильнее бьют, всё выносишь, идёшь и играешь лучше", - рассказывает игрок ФК Есауловского детского дома Екатерина Мелкозёрова.



Ребятам из Есаулова, как и большинству других сборных, очень непросто, ведь на поле сражаются за мяч и уже титулованные команды. Среди них чемпионы мира 2016-го клуб



Желание вновь почувствовать сладкий вкус победы придало ребятам сил. Среди старших команд выиграл "Гагаринец", среди младших - "Тотем". Красноярск - это только первый шаг к победе. Две лучшие команды в двух возрастных категориях затем отправятся на сибирский этап - в Новосибирск, и только потом в Сочи, на суперфинал, где и определится команда счастливчиков, которая встретится с "Арсеналом".





На поле Футбол-арены "Енисей" сегодня играют дети, но напряжение ничем не уступает взрослым соревнованиям. Судьи отмечают: опытным командам даже есть чему поучиться у ребят. "Взрослые - это профессионалы. Они всегда ради успеха идут на уловки и ухищрения. Дети маленькие, они играют душой", - говорит главный судья соревнований Борис Калюсский.На первый этап всероссийских соревнований "Будущее зависит от тебя" в краевой центр приехали воспитанники детских домов и интернатов со всего региона. Набралось 12 команд двух возрастных категорий: самым младшим 12 лет, старшим всего 15. Екатерина Мелкозёрова - единственная девочка в сборной своего детского дома, но здесь поблажек нет - играет на равных с мальчишками."С мальчиками сложно, но у них лучше учишься играть. Мальчики сильнее бьют, всё выносишь, идёшь и играешь лучше", - рассказывает игрок ФК Есауловского детского дома Екатерина Мелкозёрова.Ребятам из Есаулова, как и большинству других сборных, очень непросто, ведь на поле сражаются за мяч и уже титулованные команды. Среди них чемпионы мира 2016-го клуб "Тотем" красноярского детского дома №1. Здесь же и не менее известный "Гагаринец" - в прошлом году они уже обходили все команды России и получили заслуженную награду - встречу с лондонским "Арсеналом".Желание вновь почувствовать сладкий вкус победы придало ребятам сил. Среди старших команд выиграл "Гагаринец", среди младших - "Тотем". Красноярск - это только первый шаг к победе. Две лучшие команды в двух возрастных категориях затем отправятся на сибирский этап - в Новосибирск, и только потом в Сочи, на суперфинал, где и определится команда счастливчиков, которая встретится с "Арсеналом". Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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