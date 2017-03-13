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13.03.17 17:20 У 35-летнего красноярца изъяли более 6 кг синтетических наркотиков





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"В настоящее время злоумышленнику грозит лишение свободы до 20 лет. Сотрудниками полиции также устанавливается канал сбыта наркотиков и причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории Красноярского края", - сообщила пресс-секретарь УНК ГУ МВД России по краю Лариса Мартынова.







Более шести килограммов синтетических наркотиков изъяли красноярские наркополицейские. Как выяснили стражи закона, 35-летний мужчина выполнял роль оптового закладчика в одном из запрещённых региональных интернет-магазинов. В квартире подозреваемого обнаружили так называемые "спиды" - расфасованное и приготовленное к реализации зелье. Возбуждено уголовное дело."В настоящее время злоумышленнику грозит лишение свободы до 20 лет. Сотрудниками полиции также устанавливается канал сбыта наркотиков и причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории Красноярского края", - сообщила пресс-секретарь УНК ГУ МВД России по краю Лариса Мартынова.











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