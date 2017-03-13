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13.03.17 17:25 В красноярском музыкальном театре состоялся бенефис Владислава Питальского





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"Это очень много, это жизнь. На творчестве Влада выросло не одно поколение красноярских зрителей. И это один из ярчайших артистов нашего театра", - сказал главный режиссёр Красноярского музыкального театра Николай Покотыло.







Заслуженный артист России Владислав Питальский отметил юбилей творческой деятельности. Бенефис при полном зале прошёл в Красноярском музыкальном театре накануне. Виновник торжества в мюзикле "12 стульев" искромётно исполнил главную роль Остапа Бендера. Владислав Питальский уже 25 лет на сцене красноярского театра, за это время сыграл множество знаковых ролей и завоевал любовь зрителей."Это очень много, это жизнь. На творчестве Влада выросло не одно поколение красноярских зрителей. И это один из ярчайших артистов нашего театра", - сказал главный режиссёр Красноярского музыкального театра Николай Покотыло.











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