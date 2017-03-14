Бородинский ремонтно-механический завод - одно из самых оснащённых и современных предприятий не только в СУЭК, но и в Красноярском крае. За последние несколько лет в предприятие инвестировано треть миллиарда рублей - важно поставить завод на рельсы инноваций и импортозамещения.
"Приобретена обрабатывающая техника, новые станки. Пришлось и людей обучать, и искать людей, потому что нужна высокая квалификация специалистов", - отметил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.
Сейчас проходят испытания карьерные БелАЗы, оснащённые электродвигателями бородинского завода. Агрегаты значительно мощнее и дешевле оригинальных, сейчас решается вопрос о поставках этих мотор-колёс в белорусское Жодино. Стоит отметить, что Бородинский РМЗ вошёл и в краевую программу по импортозамещению.
"Бородинский механический завод является тем знаковым предприятием, которое не только динамично развивается, своевременно выплачивает заработную плату и налоги, но и обновляет линейку выпускаемой продукции за счёт ухода от импортозависимости", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.
Такое развитие стало очень ценным и для самого шахтёрского города. В Бородине появились новые рабочие места. "У нас молодёжь, окончив институты, не всегда остаётся. Здесь есть возможность молодёжи остаться, получать достойную зарплату", - отметил глава г.Бородино Александр Веретенников.
Продукция завода стабильно высоко ценится на российском промышленном рынке. Только за последние годы Бородинскому РМЗ удалось увеличить объём её выпуска более чем вдвое.