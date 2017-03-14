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НОВОСТИ | Экономика





14.03.17 09:03 Правительство края утвердило план по импортозамещению на ближайшие три года



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Бородинский ремонтно-механический завод - одно из самых оснащённых и современных предприятий не только в СУЭК, но и в Красноярском крае. За последние несколько лет в предприятие инвестировано треть миллиарда рублей - важно поставить завод на рельсы инноваций и импортозамещения.

"Приобретена обрабатывающая техника, новые станки. Пришлось и людей обучать, и искать людей, потому что нужна высокая квалификация специалистов", - отметил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.

Сейчас проходят испытания карьерные БелАЗы, оснащённые электродвигателями бородинского завода. Агрегаты значительно мощнее и дешевле оригинальных, сейчас решается вопрос о поставках этих мотор-колёс в белорусское Жодино. Стоит отметить, что Бородинский РМЗ вошёл и в краевую программу по импортозамещению.

"Бородинский механический завод является тем знаковым предприятием, которое не только динамично развивается, своевременно выплачивает заработную плату и налоги, но и обновляет линейку выпускаемой продукции за счёт ухода от импортозависимости", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Такое развитие стало очень ценным и для самого шахтёрского города. В Бородине появились новые рабочие места. "У нас молодёжь, окончив институты, не всегда остаётся. Здесь есть возможность молодёжи остаться, получать достойную зарплату", - отметил глава г.Бородино Александр Веретенников.

Продукция завода стабильно высоко ценится на российском промышленном рынке. Только за последние годы Бородинскому РМЗ удалось увеличить объём её выпуска более чем вдвое.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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