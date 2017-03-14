НОВОСТИ | Экономика













14.03.17 09:03 Правительство края утвердило план по импортозамещению на ближайшие три года





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"Приобретена обрабатывающая техника, новые станки. Пришлось и людей обучать, и искать людей, потому что нужна высокая квалификация специалистов", - отметил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.



Сейчас проходят испытания карьерные БелАЗы, оснащённые электродвигателями бородинского завода. Агрегаты значительно мощнее и дешевле оригинальных, сейчас решается вопрос о поставках этих мотор-колёс в белорусское Жодино. Стоит отметить, что Бородинский РМЗ вошёл и в краевую программу по импортозамещению.



"Бородинский механический завод является тем знаковым предприятием, которое не только динамично развивается, своевременно выплачивает заработную плату и налоги, но и обновляет линейку выпускаемой продукции за счёт ухода от импортозависимости", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.



Такое развитие стало очень ценным и для самого шахтёрского города. В Бородине появились новые рабочие места. "У нас молодёжь, окончив институты, не всегда остаётся. Здесь есть возможность молодёжи остаться, получать достойную зарплату", - отметил глава г.Бородино Александр Веретенников.



Продукция завода стабильно высоко ценится на российском промышленном рынке. Только за последние годы Бородинскому РМЗ удалось увеличить объём её выпуска более чем вдвое.





Бородинский ремонтно-механический завод - одно из самых оснащённых и современных предприятий не только в СУЭК, но и в Красноярском крае. За последние несколько лет в предприятие инвестировано треть миллиарда рублей - важно поставить завод на рельсы инноваций и импортозамещения."Приобретена обрабатывающая техника, новые станки. Пришлось и людей обучать, и искать людей, потому что нужна высокая квалификация специалистов", - отметил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.Сейчас проходят испытания карьерные БелАЗы, оснащённые электродвигателями бородинского завода. Агрегаты значительно мощнее и дешевле оригинальных, сейчас решается вопрос о поставках этих мотор-колёс в белорусское Жодино. Стоит отметить, что Бородинский РМЗ вошёл и в краевую программу по импортозамещению."Бородинский механический завод является тем знаковым предприятием, которое не только динамично развивается, своевременно выплачивает заработную плату и налоги, но и обновляет линейку выпускаемой продукции за счёт ухода от импортозависимости", - подчеркнул министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.Такое развитие стало очень ценным и для самого шахтёрского города. В Бородине появились новые рабочие места. "У нас молодёжь, окончив институты, не всегда остаётся. Здесь есть возможность молодёжи остаться, получать достойную зарплату", - отметил глава г.Бородино Александр Веретенников.Продукция завода стабильно высоко ценится на российском промышленном рынке. Только за последние годы Бородинскому РМЗ удалось увеличить объём её выпуска более чем вдвое. Дмитрий БЫЗОВ

















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