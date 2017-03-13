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13.03.17 17:22 Красноярский край вышел в лидеры по росту цен на бензин





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При этом стоит отметить, что в Красноярском крае цены на бензин остаются одними из самых низких в Сибири. Например, в Новосибирской области литр АИ-92 стоит на 17 копеек дороже, в Кемерове на 11, в Иркутске на 2 рубля 62 копейки. Самый дешёвый бензин на Алтае - за литр АИ-92 нужно заплатить 33 рубля 66 копеек.







Красноярский край стал лидером по росту цен на бензин. Специалисты Росстата изучали цены на топливо с 27 февраля по 5 марта. В среднем по России бензин подорожал на 0,2%, при этом в Красноярске, Твери, Салехарде и Уфе рост цен составил 0,6% - это самое большое подорожанием за неделю.При этом стоит отметить, что в Красноярском крае цены на бензин остаются одними из самых низких в Сибири. Например, в Новосибирской области литр АИ-92 стоит на 17 копеек дороже, в Кемерове на 11, в Иркутске на 2 рубля 62 копейки. Самый дешёвый бензин на Алтае - за литр АИ-92 нужно заплатить 33 рубля 66 копеек.











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