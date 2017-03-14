НОВОСТИ | Общество













14.03.17 08:43 Цены на платную парковку изменили после жалоб горожан





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В ответ на обращение ОНФ в мэрии пояснили: теперь к существующему тарифу - 40 рублей за сутки - добавили альтернативный вариант: почасовую оплату - 15 рублей за 60 минут. Что касается размещения парковки, то без неё машинами заставляли весь нижний ярус набережной. Это мешало отдыхать маломобильным категориям горожан.







Администрация Красноярска изменила цены на платную парковку после жалоб горожан. Сотрудники офисного центра на Дубровинского обратились в Общероссийский народный фронт. Люди посчитали неправомерным размещение стоянки на набережной.В ответ на обращение ОНФ в мэрии пояснили: теперь к существующему тарифу - 40 рублей за сутки - добавили альтернативный вариант: почасовую оплату - 15 рублей за 60 минут. Что касается размещения парковки, то без неё машинами заставляли весь нижний ярус набережной. Это мешало отдыхать маломобильным категориям горожан.











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