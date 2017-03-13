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НОВОСТИ | Общество





13.03.17 20:52 В Красноярском крае сиротам вместо благоустроенных квартир выделяют развалюхи



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Ольга получила квартиру в Емельянове как сирота. Вместо родителей её воспитывала тётя. Жаловаться девушка не привыкла, но и представленное муниципалитетом жильё не устраивает. С мужем заделывали дыры в стене, ремонтировали печь, а купать двух малышей приходится с обогревателем - ванна ледяная.

В соседнем доме ситуация не лучше. Зимой одна из стен промёрзла до черноты. Всего в этих домах квартиры получили 12 сирот. Потрачено 15 миллионов краевых рублей. Прокуратура считает, что неэффективно. В Емельяновской администрации ошибок не признают.

"Когда приобреталось жильё, оно приобреталось абсолютно новое, согласно акта выполненных работ и ввода в эксплуатацию этого жилья", - сообщила представитель администрации Емельяновского района Ирина Белова.

Тем не менее, отвечавший за покупку чиновник покинул свой пост, а уголовное дело по статье "Халатность" прекращено по амнистии. Этот дом построен для 34 сирот. Он выглядит более монументально, чем постройки на улице ВЛКСМ, но прокуратура проверит и его. Сейчас изучаются жалобы жильцов.

Всего за нехорошие квартиры в крае возбуждено семь уголовных дел против чиновников, в судах 700 исков. Сирот заселяют в дома с нарушениями теплового контура, санитарных норм и пожарной безопасности. Про один из случаев в Большом Улуе "Вести. Красноярск" рассказывали год назад. Девушке предоставили предаварийные развалины. Чиновник за это осуждён - заплатил штраф в 80 тысяч рублей.

"В итоге недобросовестный чиновник заплатил штраф, т.е. ему было назначено наказание за уголовное преступление, и за свой счёт отремонтировал жильё, чтобы устранить выявленные прокурором нарушения закона", - пояснила старший помощник прокурора края по связям со СМИ и общественностью Елена Пимоненко.

В этом году в крае должны расселить более полутысячи сирот. На эти цели федеральный и краевой бюджеты выделили 700 миллионов рублей.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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