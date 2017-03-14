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НОВОСТИ | Общество





14.03.17 08:50 В России могут прекратить свободную продажу антибиотиков



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Межсезонье, переменчивая погода. Красноярцы простывают и спешат в аптеку. Фармацевты рассказывают, каждый третий покупает антибиотики, чтобы быстрее выздороветь. Тенденция хаотично пить лекарства опасна для всей медицинской системы: антибиотики становятся неэффективными. Давайте представим: человек с лёгкой температурой пьёт таблетку, часть бактерий умирает, становится немного лучше и он бросает пить антибиотик. Оставшиеся микробы приспосабливаются к действию препарата, а значит, в дальнейшем лекарство бессильно. Врачи отмечают, случаи, когда красноярцам не помогают антибиотики, уже не единичные. Болезни могут вновь стать неизлечимыми.

"Растёт смертность от пневмококковой пневмонии, а гонорея, страшно сказать, кандидат на неизлечимую болезнь. Два эффективных антибиотика осталось против гонореи. А представляете, что такое неизлечимая гонорея? Это просто всемирная эпидемия", - говорит доктор медицинских наук, президент альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов Сергей Яковлев.

Устойчивые микробы пациенты легко передают окружающим даже воздушно-капельным путём. Человек может не знать, что уже носит в себе устойчивую инфекцию. "Не получал в течение нескольких месяцев никаких антибиотиков, а он уже на них не ответит. Так происходит с микробактериями туберкулёза", - отмечает доктор медицинских наук, руководитель научно-образовательного центра "Пульмонология" Ирина Демко.

Врачи ищут новые лекарства, а в Госдуме сейчас обсуждают ужесточение закона о свободной продаже антибиотиков. Пока всем очень советуют не принимать антибиотики без указаний доктора. Врачи предостерегают от любого самолечения и напоминают, что любую болезнь можно предотвратить или хотя бы смягчить с помощью прививки.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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