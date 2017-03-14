Позолотила ручку на 50 тысяч рублей. В Красноярске гадалка ограбила пенсионерку. Как установили полицейские, к потерпевшей в квартиру постучалась незнакомка и предложила снять порчу. Используя психологические приемы, она старалась максимально запутать старушку, чтобы выманить деньги.
"На меня смотрела-смотрела и говорит: "Вы знаете, что вы больная, вы скоро умрёте. Вас надо лечить, к бабушке обращаться. Достаньте какую-нибудь денежную купюру, она мне не нужна, я просто сделаю, чтобы у вас всё было хорошо и вы не болели", - рассказала потерпевшая.
Когда старушка раскусила обман, стала звать на помощь и спугнула злоумышленницу. Но перед тем как скрыться, гадалка выхватила у пенсионерки из рук 50 тысяч рублей. Сейчас полицейские просят помощи у красноярцев в поисках преступницы.