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14.03.17 09:15 В Ачинске мошенница пыталась продать чужую гостинку





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Стражи порядка установили личность мошенницы и задержали. Выяснилось, что она продавала чужую комнату по фальшивым документам. Теперь аферистке грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас известно лишь об одном эпизоде, но полицейские не исключают, что есть и другие пострадавшие. Им также следует обратиться за помощью к правоохранителям.







В Ачинске мошенница пыталась продать чужую гостинку. В полицию за помощью обратилась жительница города, которая рассказала, что передала 350 тысяч рублей хозяйке за комнату в общежитии, но оформить в собственность жилплощадь не удалось.Стражи порядка установили личность мошенницы и задержали. Выяснилось, что она продавала чужую комнату по фальшивым документам. Теперь аферистке грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас известно лишь об одном эпизоде, но полицейские не исключают, что есть и другие пострадавшие. Им также следует обратиться за помощью к правоохранителям.







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