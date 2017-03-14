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14.03.17 09:59 В Красноярске началась "Эстафета добра"





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Также в последний день акции - 17 марта - ребята из добровольческих объединений города встретятся с пациентами пансионата "Солнечный", а также в течение дня будут выполнять социальные заявки и адресно помогать пожилым людям. Подробности акции можно узнать по телефону 205-20-19.







В Красноярске началась "Эстафета добра", акцию организовали волонтёры центра "Доброе дело". До 17 марта они будут принимать у неравнодушных жителей краевого центра корма для беспризорных животных и после передадут благотворительному обществу "Белый клык".Также в последний день акции - 17 марта - ребята из добровольческих объединений города встретятся с пациентами пансионата "Солнечный", а также в течение дня будут выполнять социальные заявки и адресно помогать пожилым людям. Подробности акции можно узнать по телефону







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