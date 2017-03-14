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14.03.17 11:39 В Красноярском крае под лёд провалилась женщина и двое подростков





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Несколькими часами позже подобное повторилось с двумя подростками. Спасатели обнаружили школьников во время патрулирования, помогли выбраться на сушу и передали родителям.



Спасатели напоминают, выходить на лёд опасно. Напомним, 11 марта на Красноярском водохранилище под лёд провалился автомобиль с тремя мужчинами, один из них спастись не смог.







В Красноярском крае под лёд провалилась женщина и двое подростков. Первый инцидент произошёл в районе Минусинска. Пенсионерка вышла на лёд протоки, направляясь в больницу, и вдруг ушла под воду. Очевидцы вызвали спасателей, женщину достали из воды и передали врачам "скорой помощи".Несколькими часами позже подобное повторилось с двумя подростками. Спасатели обнаружили школьников во время патрулирования, помогли выбраться на сушу и передали родителям.Спасатели напоминают, выходить на лёд опасно. Напомним, 11 марта на Красноярском водохранилище под лёд провалился автомобиль с тремя мужчинами, один из них спастись не смог.











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