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14.03.17 17:24 В Красноярске полицейские открыли охоту на любителей усиленной тонировки





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"Мне комфортно. В машине ничего не видно, что лежит. Едешь - уютно. И нет никакого подвоха, что я скрываюсь или я какой-то бандит. Нет. Просто кайфово. - А ночью хорошо дорогу видно? - Ночью? Нет, конечно я слукавлю, если скажу, что всё идеально и хорошо. К этому надо привыкнуть", - говорит водитель Игорь.



Всего за 15 минут рейда на замер светопропускаемости стёкол выстроилась целая очередь, итог проверки всегда один - штраф 500 рублей и предложение расстаться с тонировкой на месте. С которым, увы, соглашаются единицы. В случае если водитель отказывается выйти из сумрака, он и вовсе рискует лишиться солнечного света на несколько недель.



К слову, некоторым водителям тонировки, как говорится, "в ночь" недостаточно, автомобилисты умудряются пользоваться ещё и солнцезащитными очками. Такое желание скрыться от посторонних глаз, рассказывают полицейские, нередко приводит к трагедии.



"В условиях недостаточной видимости: тёмное время суток, дождь, сумерки, туман, снегопад - видимость становится практически нулевой. Водитель не может объективно оценить ситуацию на дороге, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжёлым материальным ущербом, иногда с летальным исходом", - отметил заместитель командира роты полка ДПС в Красноярске Руслан Кудрин.



Такие организованные рейды, обещают полицейские, будут проходить еженедельно.





Полицейские рассказывают, как правило, останавливают водителей от 18 до 30 лет. Тонируют обычно отечественные автомобили, но сегодняшний рейд показал, нередко от посторонних глаз прячутся и водители престижных машин. Но объяснение тонированных стёкол вне зависимости от марки авто у всех водителей одинаковое."Мне комфортно. В машине ничего не видно, что лежит. Едешь - уютно. И нет никакого подвоха, что я скрываюсь или я какой-то бандит. Нет. Просто кайфово. - А ночью хорошо дорогу видно? - Ночью? Нет, конечно я слукавлю, если скажу, что всё идеально и хорошо. К этому надо привыкнуть", - говорит водитель Игорь.Всего за 15 минут рейда на замер светопропускаемости стёкол выстроилась целая очередь, итог проверки всегда один - штраф 500 рублей и предложение расстаться с тонировкой на месте. С которым, увы, соглашаются единицы. В случае если водитель отказывается выйти из сумрака, он и вовсе рискует лишиться солнечного света на несколько недель.К слову, некоторым водителям тонировки, как говорится, "в ночь" недостаточно, автомобилисты умудряются пользоваться ещё и солнцезащитными очками. Такое желание скрыться от посторонних глаз, рассказывают полицейские, нередко приводит к трагедии."В условиях недостаточной видимости: тёмное время суток, дождь, сумерки, туман, снегопад - видимость становится практически нулевой. Водитель не может объективно оценить ситуацию на дороге, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжёлым материальным ущербом, иногда с летальным исходом", - отметил заместитель командира роты полка ДПС в Красноярске Руслан Кудрин.Такие организованные рейды, обещают полицейские, будут проходить еженедельно. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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