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14.03.17 17:24 В Красноярске полицейские открыли охоту на любителей усиленной тонировки



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Полицейские рассказывают, как правило, останавливают водителей от 18 до 30 лет. Тонируют обычно отечественные автомобили, но сегодняшний рейд показал, нередко от посторонних глаз прячутся и водители престижных машин. Но объяснение тонированных стёкол вне зависимости от марки авто у всех водителей одинаковое.

"Мне комфортно. В машине ничего не видно, что лежит. Едешь - уютно. И нет никакого подвоха, что я скрываюсь или я какой-то бандит. Нет. Просто кайфово. - А ночью хорошо дорогу видно? - Ночью? Нет, конечно я слукавлю, если скажу, что всё идеально и хорошо. К этому надо привыкнуть", - говорит водитель Игорь.

Всего за 15 минут рейда на замер светопропускаемости стёкол выстроилась целая очередь, итог проверки всегда один - штраф 500 рублей и предложение расстаться с тонировкой на месте. С которым, увы, соглашаются единицы. В случае если водитель отказывается выйти из сумрака, он и вовсе рискует лишиться солнечного света на несколько недель.

К слову, некоторым водителям тонировки, как говорится, "в ночь" недостаточно, автомобилисты умудряются пользоваться ещё и солнцезащитными очками. Такое желание скрыться от посторонних глаз, рассказывают полицейские, нередко приводит к трагедии.

"В условиях недостаточной видимости: тёмное время суток, дождь, сумерки, туман, снегопад - видимость становится практически нулевой. Водитель не может объективно оценить ситуацию на дороге, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжёлым материальным ущербом, иногда с летальным исходом", - отметил заместитель командира роты полка ДПС в Красноярске Руслан Кудрин.

Такие организованные рейды, обещают полицейские, будут проходить еженедельно.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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