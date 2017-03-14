НОВОСТИ | Общество













14.03.17 17:30 Красноярцы приняли участие во всероссийской контрольной по математике





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В тестировании приняли участие более 20 тысяч человек из России, Украины, Казахстана и других стран. Контрольную написали 300 красноярцев, и 26% участников получили пятёрки. По доле отличников Красноярск занял 3 место среди 15 городов-миллионников. В тройке лидеров помимо Красноярска оказались Казань и Уфа.







14 марта все любители математики празднуют день числа Пи - неофициальный праздник в честь математической константы. Накануне этого дня Яндекс ежегодно проводит всероссийскую контрольную по математике, где все желающие могут проверить свои знания.В тестировании приняли участие более 20 тысяч человек из России, Украины, Казахстана и других стран. Контрольную написали 300 красноярцев, и 26% участников получили пятёрки. По доле отличников Красноярск занял 3 место среди 15 городов-миллионников. В тройке лидеров помимо Красноярска оказались Казань и Уфа.











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