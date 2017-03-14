14 марта все любители математики празднуют день числа Пи - неофициальный праздник в честь математической константы. Накануне этого дня Яндекс ежегодно проводит всероссийскую контрольную по математике, где все желающие могут проверить свои знания.
В тестировании приняли участие более 20 тысяч человек из России, Украины, Казахстана и других стран. Контрольную написали 300 красноярцев, и 26% участников получили пятёрки. По доле отличников Красноярск занял 3 место среди 15 городов-миллионников. В тройке лидеров помимо Красноярска оказались Казань и Уфа.