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14.03.17 17:22 Довыборов в красноярский горсовет не будет





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"Возбуждено три уголовных дела по статье 110 - доведение до самоубийства, в рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Самый главный вопрос в том, что эти группы создаются от иностранных интернет-провайдеров", - сообщил врио начальника управления МВД "Красноярское" Виталий Исаков.



Резонанс вызвал вопрос довыборов: сейчас в городском совете не хватает шести парламентариев. И хотя в таком составе работа совета вполне законна, часть депутатов настаивала на проведении довыборов, руководствуясь тем, что избиратели потеряли своих представителей. С другой стороны, дополнительное голосование обошлось бы в 40 миллионов бюджетных рублей и новые депутаты проработали бы меньше года, а это противоречит закону. Депутат Виталий Дроздов считает, что сложившейся ситуацией просто хотят воспользоваться.



"Наверное, есть желающие, какие-то силы, возможно, финансово-промышленные группы, которые хотят провести в горсовет своих депутатов", - говорит депутат городского совета Виталий Дроздов.



Голосование наконец-то поставило точку: довыборов в Красноярске не будет. Напоследок хорошая новость: депутаты приняли поправку в бюджет - в городскую казну добавилось 5 миллиардов рублей, деньги выделили в преддверии универсиады и сумма беспрецедентная, хоть и рассчитана на три года. Уже этим летом будут ремонтировать дороги, благоустраивать центр и дворы. Городу представляется реальная возможность стать лучше.



Работы предстоит очень много, будем надеяться, что в Красноярске найдётся достаточное количество подрядчиков, которые будут работать качественно и в срок и не сорвут очень важные планы.





Первый вопрос - доклад о жизни красноярской полиции за год. Интересные цифры: в целом уровень преступности в городе сократился на 8%, стало меньше убийств, изнасилований и телефонных мошенничеств. Тревожная тенденция: всё больше ДТП происходит из-за плохих дорог, по этому поводу в администрацию направлено 20,5 тысяч предписаний. Стражу порядка депутаты задали более 10 вопросов, всех интересует, как движется дело так называемых "групп смерти": кто-то толкает красноярских подростков на самоубийства."Возбуждено три уголовных дела по статье 110 - доведение до самоубийства, в рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Самый главный вопрос в том, что эти группы создаются от иностранных интернет-провайдеров", - сообщил врио начальника управления МВД "Красноярское" Виталий Исаков.Резонанс вызвал вопрос довыборов: сейчас в городском совете не хватает шести парламентариев. И хотя в таком составе работа совета вполне законна, часть депутатов настаивала на проведении довыборов, руководствуясь тем, что избиратели потеряли своих представителей. С другой стороны, дополнительное голосование обошлось бы в 40 миллионов бюджетных рублей и новые депутаты проработали бы меньше года, а это противоречит закону. Депутат Виталий Дроздов считает, что сложившейся ситуацией просто хотят воспользоваться."Наверное, есть желающие, какие-то силы, возможно, финансово-промышленные группы, которые хотят провести в горсовет своих депутатов", - говорит депутат городского совета Виталий Дроздов.Голосование наконец-то поставило точку: довыборов в Красноярске не будет. Напоследок хорошая новость: депутаты приняли поправку в бюджет - в городскую казну добавилось 5 миллиардов рублей, деньги выделили в преддверии универсиады и сумма беспрецедентная, хоть и рассчитана на три года. Уже этим летом будут ремонтировать дороги, благоустраивать центр и дворы. Городу представляется реальная возможность стать лучше.Работы предстоит очень много, будем надеяться, что в Красноярске найдётся достаточное количество подрядчиков, которые будут работать качественно и в срок и не сорвут очень важные планы. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















АРХИВ

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