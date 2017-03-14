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14.03.17 20:50 "Платинум-Арену" подключают к сетям водоснабжения





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"Необходимо построить порядка 4 км сетей различного назначения: водопровода, канализации, одну насосно-канализационную станцию для обеспечения надёжного отвода стоков от объекта Универсиады", - пояснил начальник управления капитального строительства компании "КрасКом" Олег Князев.



Холодную воду спортивный комплекс получит в августе. Затем подключат новые жилые дома. Источником холодной воды для "Платинум-Арены" и новостроек в районе четвёртого моста станет водозабор на острове Отдыха. Вода отсюда удостоена золотой медали за свои вкусовые качества.



Представители краевой власти рассчитывают, что "КрасКом", как и СГК, выполнят свои работы на должном уровне. "Всё будет сделано с соблюдением графиков совместных работ. Это не помешает ни благоустройству набережной, ни строительству дорог", - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.



Все земляные, монтажные и благоустроительные работы должны быть завершены здесь до 30 ноября 2017 года, чтобы уже в 2018-м "Платинум-Арена" открыла свои двери.





Жителям правобережья осталось ждать всего год до открытия нового ледового дворца - "Платинум-Арена. Красноярск". Накануне Сибирская генерирующая компания уже подала тепло на объект Универсиады. Теперь предстоит провести к зданию сети водоснабжения и водоотведения."Необходимо построить порядка 4 км сетей различного назначения: водопровода, канализации, одну насосно-канализационную станцию для обеспечения надёжного отвода стоков от объекта Универсиады", - пояснил начальник управления капитального строительства компании "КрасКом" Олег Князев.Холодную воду спортивный комплекс получит в августе. Затем подключат новые жилые дома. Источником холодной воды для "Платинум-Арены" и новостроек в районе четвёртого моста станет водозабор на острове Отдыха. Вода отсюда удостоена золотой медали за свои вкусовые качества.Представители краевой власти рассчитывают, что "КрасКом", как и СГК, выполнят свои работы на должном уровне. "Всё будет сделано с соблюдением графиков совместных работ. Это не помешает ни благоустройству набережной, ни строительству дорог", - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.Все земляные, монтажные и благоустроительные работы должны быть завершены здесь до 30 ноября 2017 года, чтобы уже в 2018-м "Платинум-Арена" открыла свои двери. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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