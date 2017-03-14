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14.03.17 17:21 В Дивногорске пропала 14-летняя девушка





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"Со слов сестры, девушка находится у знакомых в Красноярске и собирается вернуться в реабилитационный центр позднее, после встречи со своей матерью. Сейчас эта информация проверяется, местонахождение девушки устанавливается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.







В Дивногорске пропала несовершеннолетняя девушка. Две недели назад 14-летняя воспитанница центра социальной помощи семье и детям "Дивногорский" уехала на занятия на школьном автобусе, после чего на маршрутном автобусе отправилась в Красноярск и пропала."Со слов сестры, девушка находится у знакомых в Красноярске и собирается вернуться в реабилитационный центр позднее, после встречи со своей матерью. Сейчас эта информация проверяется, местонахождение девушки устанавливается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.











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