В Дивногорске пропала несовершеннолетняя девушка. Две недели назад 14-летняя воспитанница центра социальной помощи семье и детям "Дивногорский" уехала на занятия на школьном автобусе, после чего на маршрутном автобусе отправилась в Красноярск и пропала.
"Со слов сестры, девушка находится у знакомых в Красноярске и собирается вернуться в реабилитационный центр позднее, после встречи со своей матерью. Сейчас эта информация проверяется, местонахождение девушки устанавливается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.