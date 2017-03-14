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14.03.17 17:20 На комбикормовом заводе в Большемуртинском районе произошёл взрыв





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Сейчас на месте работает полиция и наша съёмочная группа. Подробный репортаж с места ЧП смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".





В деревне Комарово Большемуртинского района взорвался комбикормовый завод, трое работников доставлены в больницу. По предварительной информации, произошёл хлопок мучной пыли. Из-за взрывной волны частично разрушились перекрытия двух этажей.Сейчас на месте работает полиция и наша съёмочная группа. Подробный репортаж с места ЧП смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".

















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