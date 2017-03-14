НОВОСТИ | Общество













14.03.17 17:26 В Боготоле из кранов течёт зелёная вода





Фото Видео

Фото: VK.com



Вместо горячей воды зелёная жидкость течёт из кранов жителей Боготола. Соответствующие фотографии опубликованы в социальных сетях. По утверждению местных жителей, вода ядовитого цвета появилась ещё на выходных.



В администрации Боготола заявили, что таким образом выявляют жильцов-нарушителей. Краситель добавили ещё в котельной, чтобы техническую воду из системы отопления не использовали для бытовых нужд. За три дня расходы в котельной уменьшились на 6 кубометров.







Вместо горячей воды зелёная жидкость течёт из кранов жителей Боготола. Соответствующие фотографии опубликованы в социальных сетях. По утверждению местных жителей, вода ядовитого цвета появилась ещё на выходных.В администрации Боготола заявили, что таким образом выявляют жильцов-нарушителей. Краситель добавили ещё в котельной, чтобы техническую воду из системы отопления не использовали для бытовых нужд. За три дня расходы в котельной уменьшились на 6 кубометров.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













