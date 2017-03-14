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Радио моей жизни

14.03.17 20:55 "Радио моей жизни": Виктор Толоконский



Фото Видео репортаж Видео
Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:

Я хорошо помню время, когда не было никаких телевизионных трансляций, и чтобы послушать репортаж об игре сборной на чемпионате мира по футболу, по хоккею, мы собирались всем подъездом у тех, у кого был более-менее солидный приёмник, подключали к нему утюги, ещё что-то, чтобы антенну создать. И, конечно, все новости, все жизненные события узнавали из репродуктора, по радио.

Несмотря на то, что прошло уже много времени, прогресс достиг колоссальных размеров и сегодня сотни телевизионных каналов, интернет-ресурсы, и можно всё в картинке посмотреть, всё-таки в радио что-то есть не только из прошлого, не только воспоминания, но что-то очень тёплое, дорогое, важное, что и сейчас радиожурналисты дарят слушателям, поэтому я поздравляю красноярское радио, я считаю, что это очень важно, что в крае сохраняется государственная радиостанция.

Пусть радио будет! Я всех поздравляю, всем желаю успехов!
АРХИВ 
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