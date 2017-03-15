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15.03.17 09:11 На красноярских АЗС проведут экспресс-анализ топлива





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В Росстандарте планируют, что такой подход позволит в 6 раз снизить расходы на контроль качества бензина, расширить охват проверок и сократить их сроки, а также снизить давление на добросовестных заправщиков.







На красноярских АЗС проверят качество топлива при помощи экспресс-анализа. Тест за несколько минут может с точностью до 95% определить октановое и цетановое числа бензина, массовую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца. После теста подозрительные пробы будут направлять на расширенный лабораторный анализ, что занимает около недели, а также требует существенных затрат - до 25 тысяч рублей за каждый образец.В Росстандарте планируют, что такой подход позволит в 6 раз снизить расходы на контроль качества бензина, расширить охват проверок и сократить их сроки, а также снизить давление на добросовестных заправщиков.







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