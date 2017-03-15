НОВОСТИ | Общество













15.03.17 09:20 В Красноярске проходит операция "Остановка"





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С 4 по 10 марта уже проведено четыре рейда, в результате которых специалисты департамента транспорта выявили 16 нарушений. По каждому факту перевозчикам направлены уведомления, проводятся служебные проверки, виновных ожидают штрафы до 10 тысяч рублей. Такие рейды нацелены на повышение качества маршрутных перевозок в краевом центре.







В Красноярске объявлена акция "Остановка". Внимание со стороны надзорных органов будет уделяться безопасной высадке и посадке пассажиров, соблюдению правил при остановке маршруток.С 4 по 10 марта уже проведено четыре рейда, в результате которых специалисты департамента транспорта выявили 16 нарушений. По каждому факту перевозчикам направлены уведомления, проводятся служебные проверки, виновных ожидают штрафы до 10 тысяч рублей. Такие рейды нацелены на повышение качества маршрутных перевозок в краевом центре.







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