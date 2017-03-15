НОВОСТИ | Общество













15.03.17 11:48 Заслуженному художнику России Валерию Кудринскому - 70 лет





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"Выставку сделать - это всё равно что самому обнажиться и голенькому на стене повиснуть среди работ. За работами сразу видно человека: что человек думает, чем он живёт, как живёт. Это ответственность, которую мало кто понимает", - говорит заслуженный художник России Валерий Кудринский.



Валерия Кудринского называют представителем уходящей эпохи сибирских художников. Валерьян Сергин, Тойво Ряннель, с последним Кудринского связывало не только призвание, но и дружба. Картины Кудринского - будто иллюстрации к произведениям Астафьева, с которым Валерий Иннокентьевич тоже дружил, даже написал несколько портретов друга-писателя. 50 лет художник работает в сложной акварельной технике, которая не прощает ошибок. Поиском формы не мучился.



"Изначально нужда заставила, потому что не было условий: маленькие дети, писать маслом в однокомнатной квартире просто невозможно. Акварель - это очень подвижная техника, которая позволяет любые задачи решать. По-моему, акварель ближе к поэзии", - признаётся заслуженный художник России Валерий Кудринский.



Заслуженный художник России жалеет, что многие полотна не удалось выписать на выставку из музеев. Но собрал несколько десятков картин. А общее число работ исчисляется сотнями. Многие находятся в коллекциях в Японии, Китае, Германии, Франции, Америке.





Эту картину Валерий Кудринский закончил накануне 70-летия. Но праздничной её не считает, называет скорее продуктом привычки - заниматься делом каждый день. Валерий Иннокентьевич по-прежнему проводит в мастерской большую часть времени. Читает, пишет, рисует, дорабатывает старые полотна. Выезжать на природу, которой он так вдохновлялся, не позволяет здоровье. Но посчитал важным найти силы на юбилейную выставку. Открытие сегодня."Выставку сделать - это всё равно что самому обнажиться и голенькому на стене повиснуть среди работ. За работами сразу видно человека: что человек думает, чем он живёт, как живёт. Это ответственность, которую мало кто понимает", - говорит заслуженный художник России Валерий Кудринский.Валерия Кудринского называют представителем уходящей эпохи сибирских художников. Валерьян Сергин, Тойво Ряннель, с последним Кудринского связывало не только призвание, но и дружба. Картины Кудринского - будто иллюстрации к произведениям Астафьева, с которым Валерий Иннокентьевич тоже дружил, даже написал несколько портретов друга-писателя. 50 лет художник работает в сложной акварельной технике, которая не прощает ошибок. Поиском формы не мучился."Изначально нужда заставила, потому что не было условий: маленькие дети, писать маслом в однокомнатной квартире просто невозможно. Акварель - это очень подвижная техника, которая позволяет любые задачи решать. По-моему, акварель ближе к поэзии", - признаётся заслуженный художник России Валерий Кудринский.Заслуженный художник России жалеет, что многие полотна не удалось выписать на выставку из музеев. Но собрал несколько десятков картин. А общее число работ исчисляется сотнями. Многие находятся в коллекциях в Японии, Китае, Германии, Франции, Америке. Владимир БОГОМОЛОВ

















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