НОВОСТИ | Общество













15.03.17 17:23 В Красноярске увеличили список предприятий, обязанных снижать выбросы в периоды НМУ





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В списке "Русал", цементный завод, "КраМЗ", несколько ТЭЦ, "Красмаш" и многие другие. Кстати, в обновлённый список вошли и те производства, на которые жалуются жители города. В министерстве обещают - со временем заводов, которым придётся менять режим работы в зависимости от погоды, будет ещё больше.



К слову, в то время, когда ветра нет, предприятия обязаны ежедневно направлять в министерство отчёты о выполнении мероприятий по снижению выбросов. При выявлении нарушений виновники будут привлечены к ответственности.







Региональное министерство природных ресурсов и экологии расширило список предприятий, которым придётся подстраиваться под погодные условия - снижать выбросы во время режима так называемого "чёрного неба". Теперь их не 28, а 33.В списке "Русал", цементный завод, "КраМЗ", несколько ТЭЦ, "Красмаш" и многие другие. Кстати, в обновлённый список вошли и те производства, на которые жалуются жители города. В министерстве обещают - со временем заводов, которым придётся менять режим работы в зависимости от погоды, будет ещё больше.К слову, в то время, когда ветра нет, предприятия обязаны ежедневно направлять в министерство отчёты о выполнении мероприятий по снижению выбросов. При выявлении нарушений виновники будут привлечены к ответственности.











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