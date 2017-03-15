НОВОСТИ | Общество













15.03.17 17:27 В Красноярске может появиться четыре новые школы вместо трёх





Фото Видео





Более того, по словам Эдхама Акбулатова, сейчас решается вопрос о проектировании четвёртого образовательного учреждения, и к середине 2017-го может встать вопрос о выделении денег из бюджета на строительство в микрорайоне "Покровский".



"Это, безусловно, очень масштабная программа, которая потребует больших капиталовложений, большого напряжения. Но я уверен, что городской бюджет совместно с краевым бюджетом в состоянии справиться с решением этой задачи", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







Вместо трёх новых школ в Красноярске может появиться четыре. Об этом заявил глава города на выездом совещании, которое провели на строительной площадке в микрорайоне "Северный", где возводят здание на 1200 учеников. Накануне на сессии городского совета приняли решение о приобретении ещё двух готовых школ. Они появятся в микрорайоне "Солнечный" и "Преображенский".Более того, по словам Эдхама Акбулатова, сейчас решается вопрос о проектировании четвёртого образовательного учреждения, и к середине 2017-го может встать вопрос о выделении денег из бюджета на строительство в микрорайоне "Покровский"."Это, безусловно, очень масштабная программа, которая потребует больших капиталовложений, большого напряжения. Но я уверен, что городской бюджет совместно с краевым бюджетом в состоянии справиться с решением этой задачи", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













