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15.03.17 20:52 На красноярском автовокзале разгорелась война между водителями таксофирмы и частными извозчиками





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По словам Андрея, война против него длится уже не первый месяц. "Два раза прокалывали колёса. Писал заявление в полицию - безрезультатно. У меня есть все бумагии. Одно заявление якобы потерялось, а по второму отказались возбуждать уголовное дело, когда меня избили, колёса прокололи", - рассказал таксист.



Площадь перед автовокзалом - это одна большая бесплатная парковка. Это общественное место, поэтому претензии, что здесь нельзя работать, необоснованы. К слову, отдел полиции находится в 200 метрах. В городском управлении заявили: в уголовном деле было отказано, так как не нашли состава преступления. А вот потерю заявления в дежурной части отрицают.



"В настоящее время к нам поступило повторное заявление от данного гражданина по факту повреждения имущества, а также по высказыванию в его адрес угроз. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту", - пояснил врио заместителя начальника полиции по охране порядка Иван Мглан.



Также полиции предстоит изучить и материалы нашего репортажа. Мы будем следить за этой историей.





Молодого таксиста выгоняют с парковки у автовокзала коллеги постарше. Заявили: на этой территории работает их бригада. Сначала против чужака в ход идут угрозы, затем оскорбления и кулаки. При виде нашей съёмочной группы хулиганы разбегаются. При этом мужчина с бейджиком "Такси автовокзала" продолжил ругаться бранью.По словам Андрея, война против него длится уже не первый месяц. "Два раза прокалывали колёса. Писал заявление в полицию - безрезультатно. У меня есть все бумагии. Одно заявление якобы потерялось, а по второму отказались возбуждать уголовное дело, когда меня избили, колёса прокололи", - рассказал таксист.Площадь перед автовокзалом - это одна большая бесплатная парковка. Это общественное место, поэтому претензии, что здесь нельзя работать, необоснованы. К слову, отдел полиции находится в 200 метрах. В городском управлении заявили: в уголовном деле было отказано, так как не нашли состава преступления. А вот потерю заявления в дежурной части отрицают."В настоящее время к нам поступило повторное заявление от данного гражданина по факту повреждения имущества, а также по высказыванию в его адрес угроз. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту", - пояснил врио заместителя начальника полиции по охране порядка Иван Мглан.Также полиции предстоит изучить и материалы нашего репортажа. Мы будем следить за этой историей. Роман РЫКОВ

















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