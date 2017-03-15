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15.03.17 20:52 На красноярском автовокзале разгорелась война между водителями таксофирмы и частными извозчиками



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Молодого таксиста выгоняют с парковки у автовокзала коллеги постарше. Заявили: на этой территории работает их бригада. Сначала против чужака в ход идут угрозы, затем оскорбления и кулаки. При виде нашей съёмочной группы хулиганы разбегаются. При этом мужчина с бейджиком "Такси автовокзала" продолжил ругаться бранью.

По словам Андрея, война против него длится уже не первый месяц. "Два раза прокалывали колёса. Писал заявление в полицию - безрезультатно. У меня есть все бумагии. Одно заявление якобы потерялось, а по второму отказались возбуждать уголовное дело, когда меня избили, колёса прокололи", - рассказал таксист.

Площадь перед автовокзалом - это одна большая бесплатная парковка. Это общественное место, поэтому претензии, что здесь нельзя работать, необоснованы. К слову, отдел полиции находится в 200 метрах. В городском управлении заявили: в уголовном деле было отказано, так как не нашли состава преступления. А вот потерю заявления в дежурной части отрицают.

"В настоящее время к нам поступило повторное заявление от данного гражданина по факту повреждения имущества, а также по высказыванию в его адрес угроз. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту", - пояснил врио заместителя начальника полиции по охране порядка Иван Мглан.

Также полиции предстоит изучить и материалы нашего репортажа. Мы будем следить за этой историей.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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