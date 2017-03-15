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НОВОСТИ | Общество





15.03.17 17:22 Красноярские спасатели готовятся к паводкам



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Сегодня сотрудники городского хозяйства и спасатели сосредоточены на работе у берегов Качи. Проводят учения по предупреждению весенних паводков: подсыпают гравий у склонов и расчищают заросли у воды.

"На сегодняшний день проведена практически полностью очистка русла реки Бугач. Занимаемся Качей. Поставлена задача до 25 марта прочистить все устья в черте города", - сообщил первый заместитель главы Красноярска Игорь Титенков.

Больше всего опасений вызывает именно Кача. По худшим прогнозам синоптиков, во второй половине апреля уровень воды в городской реке может превысить допустимые значения, тогда подтоплений не избежать. В зоне риска 82 дома и более 400 человек.

Зима выдалась снежная, осадков выпало намного больше нормы, но переменчивая весна играет уже на руку спасателям. Благодаря периодическим потеплениям и похолоданиям снег тает постепенно, не допуская подтоплений.

Крупных подтоплений в Красноярске не было уже около 10 лет. Городские власти и спасатели успокаивают: этот год исключением не станет и большого весеннего половодья жителям можно не опасаться. Не ожидается чрезвычайных ситуаций и из-за сбросов на ГЭС.

"Последние годы планомерный сброс в Енисей зарегулирован федеральными службами таким образом, что не представляет угрозы для Красноярска", - пояснил Руководитель главного управления по ГО, ЧС и ПБ Ринат Резяпов.

В рамках учений была продемонстрирована и работа пунктов временного размещения. В них пострадавшим от затопления на несколько дней предоставят минимальный набор всего необходимого: спальный мешок, простыню и место для отдыха. Всего в городе работает 27 таких мест, где готовы оказать посильную помощь жителям затопленных домов.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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