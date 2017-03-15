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15.03.17 20:45 В Красноярске скончалась олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Наймушина





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Предлагаем посмотреть сюжет Евгении Плотниковой и вспомнить, какой была Елена Наймушина















В Красноярске скоропостижно скончалась олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Наймушина. Ей было 52 года, смерть стала неожиданностью для всех, причина ещё неизвестна. Наймушина - символ красноярской школы гимнастики. Элементы, которые удавались ей, не мог повторить никто. В 15 взяла золото на московской Олимпиаде, выиграла кубки СССР, Европы и Мира, стала чемпионкой Советского Союза. Прощание со знаменитой спортсменкой, скорее всего, состоится на Центральном стадионе в субботу, 18 марта.Предлагаем посмотреть сюжет Евгении Плотниковой и вспомнить, какой была Елена Наймушина







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