НОВОСТИ | Общество













15.03.17 20:48 Красноярские пенсионеры жалуются на задержку выплат





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- Там полный тамбур пенсионеров, с такими же клюшками, как у меня, стоят пожилые люди, ждут. Двери открыли ровно в 00. Все, конечно, талончики понабрали. Объявляют, подхожу - деньги ещё не перевели.



- Уже платёжки пришли, надо платить - ведь пеня идёт, а платить нечем. Пенсии нет, а потом мы будем виноваты.



В пенсионном фонде заявили: никакой задержки нет - финансовая цепочка достаточно протяжённая, для того чтобы деньги дошли до адресата, требуется несколько часов. "Все финансовые потоки идут через федеральное казначейство. Отделение сегодня перечислило, казначейство принимает эстафету и перечисляет банкам. Могу сказать, что с утра пошли эти платёжки и с обеда федеральное казначейство тоже отработало", - пояснила начальник управлении организации назначения и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Татьяна Брыксина.



От пенсионного фонда отправляются немалые деньги - только в крае через 28 банков больше 10 миллиардов рублей ежемесячно. Поэтому пенсии выдаются в одни и те же даты. Деньги пенсионерам теперь перечисляются в два потока - 15 и 21 числа каждого месяца. Причём предусмотрен и своеобразный зазор - 2-3 дня. Это сделано для того, чтобы избежать технических сбоев, или если день пенсии выпадает на выходной.



Деньги начали поступать во второй половине дня и сейчас все выплаты уже находятся на счетах пенсионеров.





Во всех отделениях банков, которые выдают пенсии, с утра настоящий ажиотаж. Старики пришли получать гарантированные им государством деньги, но оказалось, что на счетах пусто.В пенсионном фонде заявили: никакой задержки нет - финансовая цепочка достаточно протяжённая, для того чтобы деньги дошли до адресата, требуется несколько часов. "Все финансовые потоки идут через федеральное казначейство. Отделение сегодня перечислило, казначейство принимает эстафету и перечисляет банкам. Могу сказать, что с утра пошли эти платёжки и с обеда федеральное казначейство тоже отработало", - пояснила начальник управлении организации назначения и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Татьяна Брыксина.От пенсионного фонда отправляются немалые деньги - только в крае через 28 банков больше 10 миллиардов рублей ежемесячно. Поэтому пенсии выдаются в одни и те же даты. Деньги пенсионерам теперь перечисляются в два потока - 15 и 21 числа каждого месяца. Причём предусмотрен и своеобразный зазор - 2-3 дня. Это сделано для того, чтобы избежать технических сбоев, или если день пенсии выпадает на выходной.Деньги начали поступать во второй половине дня и сейчас все выплаты уже находятся на счетах пенсионеров. Дмитрий БЫЗОВ



















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