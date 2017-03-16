НОВОСТИ | Общество













16.03.17 09:03 В правительстве края наградили одарённых школьников





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Детей не просто отмечают, вручая грамоты. Каждый из них становится стипендиатом. Деньги ребёнок будет получать ежемесячно. При этом стипендии именные: Астафьева, Ярыгина, Сурикова - в честь тех красноярцев, которые внесли вклад в развитие края.



Стипендиатов из числа одарённых отбирала специальная комиссия. Заявок было очень много со всего края. Принять участие могли школьники с 5 по 11 класс. Одарённых детей делегировали на конкурс школы. И за каждым из этих мальчиков и девочек стояли, конечно, родители, которые воспитали ребёнка. Елена - мама Марата Шарипова, который стал чемпионом мира по хоккею с мячом в своей возрастной категории.



"Пошёл в первом классе - вообще кататься не умел. Научился кататься за месяц. И нам сразу тренер сказал, что у него большие данные. Гордость, большая радость. Мы очень им гордимся, большое спасибо тренеру", - поделилась мама стипендиата Елена Шарипова.



Как заявили многие из награждённых, стипендия, деньги для них не главное. Важнее, что их труд отметили.





В этом зале спортсмены, юные учёные, будущие литераторы - больше 30 человек. Их всех называют одарёнными. Среди награждённых, например, Арина Опёнышева - олимпийская звёздочка Красноярского края. В 17 лет пловчиха уже имеет за плечами опыт мировых игр, призовые места на чемпионатах мира, европейских соревнованиях. Вниманием, казалось бы, не обделена, но считает такие мероприятия особенно важными.Детей не просто отмечают, вручая грамоты. Каждый из них становится стипендиатом. Деньги ребёнок будет получать ежемесячно. При этом стипендии именные: Астафьева, Ярыгина, Сурикова - в честь тех красноярцев, которые внесли вклад в развитие края.Стипендиатов из числа одарённых отбирала специальная комиссия. Заявок было очень много со всего края. Принять участие могли школьники с 5 по 11 класс. Одарённых детей делегировали на конкурс школы. И за каждым из этих мальчиков и девочек стояли, конечно, родители, которые воспитали ребёнка. Елена - мама Марата Шарипова, который стал чемпионом мира по хоккею с мячом в своей возрастной категории."Пошёл в первом классе - вообще кататься не умел. Научился кататься за месяц. И нам сразу тренер сказал, что у него большие данные. Гордость, большая радость. Мы очень им гордимся, большое спасибо тренеру", - поделилась мама стипендиата Елена Шарипова.Как заявили многие из награждённых, стипендия, деньги для них не главное. Важнее, что их труд отметили. Владимир БОГОМОЛОВ

















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