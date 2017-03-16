НОВОСТИ | Общество













16.03.17 17:27 Красноярские пассажиры заметили ошибку в автобусных билетах





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Артамент" написано через О. Это противоречит правилам русского языка.



По словам перевозчика, ошибку допустили в типографии. Всего было напечатано больше миллиона неграмотных билетов. Уже заказана новая партия, но на выпуск потребуется 5-7 дней. Всё это время будут использоваться проездные документы с ошибкой.







Красноярцы заметили ошибку в автобусных билетах. На маршруте №53 кондуктор раздал проездные документы, в которых слово "депртамент" написано через. Это противоречит правилам русского языка.По словам перевозчика, ошибку допустили в типографии. Всего было напечатано больше миллиона неграмотных билетов. Уже заказана новая партия, но на выпуск потребуется 5-7 дней. Всё это время будут использоваться проездные документы с ошибкой.











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