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НОВОСТИ | Происшествия





16.03.17 17:18 Найдено тело пропавшего три года назад школьника Кости Чернова



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Пропавшего ребёнка нашли через 2,5 года. Тело 9-летнего Кости Чернова обнаружили во дворе его родной школы, в деревне Тагара Кежемского района. Мальчик пропал в 2014-м, в день матери. Как сообщали очевидцы, учительница на празднике попросила Костю прочесть стихотворение о маме, заведомо зная, что он сирота. Костя выбежал из класса и пропал без вести.

Деревню обыскивали несколько раз: местные жители, волонтёры, оперативники; никаких следов за два с половиной года. Следователи рассматривали версию похищения - Костю могли выкрасть сектанты и сделать из него религиозного лидера. Сейчас все склоняются к тому, что это несчастный случай: тело ребёнка нашли в подземном пожарном резервуаре в школьном дворе. В резервуар ведёт люк, скорее всего, Костя неудачно наступил на него и провалился.

"В настоящее время на месте работает оперативная группа, произведён осмотр мест происшествия, тело ребёнка отправлено на молекулярную экспертизу для установления личности", - сообщила помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Почему Костю не нашли раньше? Не могли ли подкинуть тело? Подробный репортаж о пропавшем без вести мальчике смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.
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