НОВОСТИ | Происшествия













17.03.17 08:51 В Свердловском районе на пешеходном переходе насмерть сбили школьницу





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"Власти, может быть, внимание на это обратят. Пускай не светофор, но хотя бы лежачего полицейского или что-то здесь сделали, чтобы скорость сбавляли", - говорит отец погибшей Виктор Третьяков.



Столь оживлённые дороги необходимо оснащать светофорами, согласились в ГАИ. Однако пока такие меры носят лишь рекомендательный характер. "Этот пешеходный переходный переход не является участком концентрации дорожно-транспортных происшествий, поэтому дополнительных мер администрацией не принимается", - сообщил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска Дмитрий Милехин.



Но после произошедшего в департаменте городского хозяйства подтвердили - участок на улице Свердловская оснастят светофором. Недостатки в регулировании дорожного движения в Красноярске не впервые выявляются и устраняются ценою чьей-то жизни.



На перекрёстке Ленина-Горького случалось немало происшествий. Но когда студент Дмитрий Коган пролетел на красный и насмерть сбил двух девушек, регулировка движения была изменена. Теперь несколько секунд здесь горит запрещающий сигнал светофора для всех участников движения.



С начала года на под колёса попали 43 человека, четверо погибли. В их числе и четвероклассница Катя. Она хотела стать актрисой, но детские мечты остались лишь памятью в семейном архиве.





Пешеходный переход на Свердловской. Водитель не заметил десятилетнюю Катю Третьякову, ребёнок несколько метров пролетел на капоте. Через шесть дней девочка скончалась. Катя - единственный и долгожданный ребёнок в семье. В тот день шла помочь с уроками подруге - в дом через дорогу. Движение здесь четырёхполосное, водители порой не едут - летят с загородной трассы. Теперь убитые горем Третьяковы просят одного: не допустить повторения ситуации."Власти, может быть, внимание на это обратят. Пускай не светофор, но хотя бы лежачего полицейского или что-то здесь сделали, чтобы скорость сбавляли", - говорит отец погибшей Виктор Третьяков.Столь оживлённые дороги необходимо оснащать светофорами, согласились в ГАИ. Однако пока такие меры носят лишь рекомендательный характер. "Этот пешеходный переходный переход не является участком концентрации дорожно-транспортных происшествий, поэтому дополнительных мер администрацией не принимается", - сообщил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска Дмитрий Милехин.Но после произошедшего в департаменте городского хозяйства подтвердили - участок на улице Свердловская оснастят светофором. Недостатки в регулировании дорожного движения в Красноярске не впервые выявляются и устраняются ценою чьей-то жизни.На перекрёстке Ленина-Горького случалось немало происшествий. Но когда студент Дмитрий Коган пролетел на красный и насмерть сбил двух девушек, регулировка движения была изменена. Теперь несколько секунд здесь горит запрещающий сигнал светофора для всех участников движения.С начала года на под колёса попали 43 человека, четверо погибли. В их числе и четвероклассница Катя. Она хотела стать актрисой, но детские мечты остались лишь памятью в семейном архиве. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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