ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





17.03.17 08:51 В Свердловском районе на пешеходном переходе насмерть сбили школьницу



Фото Видео репортаж Видео
Пешеходный переход на Свердловской. Водитель не заметил десятилетнюю Катю Третьякову, ребёнок несколько метров пролетел на капоте. Через шесть дней девочка скончалась. Катя - единственный и долгожданный ребёнок в семье. В тот день шла помочь с уроками подруге - в дом через дорогу. Движение здесь четырёхполосное, водители порой не едут - летят с загородной трассы. Теперь убитые горем Третьяковы просят одного: не допустить повторения ситуации.

"Власти, может быть, внимание на это обратят. Пускай не светофор, но хотя бы лежачего полицейского или что-то здесь сделали, чтобы скорость сбавляли", - говорит отец погибшей Виктор Третьяков.

Столь оживлённые дороги необходимо оснащать светофорами, согласились в ГАИ. Однако пока такие меры носят лишь рекомендательный характер. "Этот пешеходный переходный переход не является участком концентрации дорожно-транспортных происшествий, поэтому дополнительных мер администрацией не принимается", - сообщил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска Дмитрий Милехин.

Но после произошедшего в департаменте городского хозяйства подтвердили - участок на улице Свердловская оснастят светофором. Недостатки в регулировании дорожного движения в Красноярске не впервые выявляются и устраняются ценою чьей-то жизни.

На перекрёстке Ленина-Горького случалось немало происшествий. Но когда студент Дмитрий Коган пролетел на красный и насмерть сбил двух девушек, регулировка движения была изменена. Теперь несколько секунд здесь горит запрещающий сигнал светофора для всех участников движения.

С начала года на под колёса попали 43 человека, четверо погибли. В их числе и четвероклассница Катя. Она хотела стать актрисой, но детские мечты остались лишь памятью в семейном архиве.


Анастасия ЦЫГАНКОВА






АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.