НОВОСТИ | Общество













17.03.17 11:49 На Татышеве проснулись суслики





Фото Видео





Отметим, что появление грызунов означает установление тёплой погоды. Пока на Татышеве не появятся первые зелёные побеги, зверьки будут питаться корнями прошлогодних растений и угощениями от прохожих.







В Красноярске на острове Татышев заметили первого суслика. Грызуны проснулись примерно на месяц раньше, чем в прошлом году. 4,5 тысячи сусликов насчитывали специалисты на острове в 2016-м. Первого зверька, который прогрыз норку в утрамбованном снеге, заметил прохожий и запечатлел его на видео.Отметим, что появление грызунов означает установление тёплой погоды. Пока на Татышеве не появятся первые зелёные побеги, зверьки будут питаться корнями прошлогодних растений и угощениями от прохожих.







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