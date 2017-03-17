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| НОВОСТИ | Общество
|17.03.17 11:49 На Татышеве проснулись суслики
В Красноярске на острове Татышев заметили первого суслика. Грызуны проснулись примерно на месяц раньше, чем в прошлом году. 4,5 тысячи сусликов насчитывали специалисты на острове в 2016-м. Первого зверька, который прогрыз норку в утрамбованном снеге, заметил прохожий и запечатлел его на видео.
Отметим, что появление грызунов означает установление тёплой погоды. Пока на Татышеве не появятся первые зелёные побеги, зверьки будут питаться корнями прошлогодних растений и угощениями от прохожих.
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