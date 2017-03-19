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20.03.17 09:49 Вести. Красноярск. События недели от 19.03.2017

В этом выпуске:



- Оплата по-новому. В этом году жители края увидели в расчётках пятизначные числа, а общедомовые приборы учёта вдруг оказались не нужны. Как долго придётся оплачивать услуги, которых, возможно, ваша управляющая компания вам даже не оказывает?



- На этой неделе в Красноярске обсуждали, почему уже в мае в России могут прекратить свободную продажу антибиотиков. Неужели болезнь вновь победит, и почему медики винят в этом самих пациентов?



- 18 марта Красноярск простится с Еленой Наймушиной. Легенда отечественного спорта, олимпийская чемпионка ушла из жизни на 53 году жизни. Фрагменты одного из последних интервью Наймушиной.





- Оплата по-новому. В этом году жители края увидели в расчётках пятизначные числа, а общедомовые приборы учёта вдруг оказались не нужны. Как долго придётся оплачивать услуги, которых, возможно, ваша управляющая компания вам даже не оказывает?- На этой неделе в Красноярске обсуждали, почему уже в мае в России могут прекратить свободную продажу антибиотиков. Неужели болезнь вновь победит, и почему медики винят в этом самих пациентов?- 18 марта Красноярск простится с Еленой Наймушиной. Легенда отечественного спорта, олимпийская чемпионка ушла из жизни на 53 году жизни. Фрагменты одного из последних интервью Наймушиной.







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