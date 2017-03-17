В Свердловском районе Красноярска обнаружили игровой автомат, замаскированный под платёжку. При внесении денег на экране терминала появлялись сразу несколько вариантов азартных игр. Располагался незаконный аппарат в торговом павильоне, об этом сообщил житель района. На место выехали сотрудники полиции, которые и зафиксировали факт игровой деятельности.
"В настоящий момент оборудование изъято и направлено на исследование. После получения результатов исследования будет решён вопрос о привлечении владельца терминала к уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 171 прим.2 УК РФ", - сообщил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю Алексей Жагорин.