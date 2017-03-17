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17.03.17 17:22 Глава Красноярска взял под личный контроль ситуацию с Арэгом Демирхановым



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Ситуацию вокруг известного красноярского архитектора взял под личный контроль глава города. Как уже сообщалось, Арэг Демирханов лишился фаланг на шести пальцах. Он отморозил их. Почётный житель Красноярска, которому 84 года, три недели назад гулял и почувствовал себя плохо. Арэг Саркисович упал и пролежал четыре часа, пока его не обнаружили. Сейчас он находится в БСМП.

"Помимо хирургического заболевания у него есть ряд сопутствующих заболеваний, которые тоже влияют на лечебный процесс и требуют внимания. Можем оценить его состояние как стабильное, средней тяжести", - сообщил заместитель главного врача БСМП по хирургии Сергей Маслов.

Напомним, что самыми известными работами Арэга Демирханова являются комплекс филармонии и бывшего музея Ленина на Стрелке, фонтан "Реки Сибири", часы на башне мэрии, армянская церковь. При этом стала появляться информация, что семья Демирханова находится в сложном финансовом положении, поэтому готовы продавать рисунки, эскизы, картины из личного архива заслуженного архитектора России.

"После выписки из больницы к нему будет направлен соцработник на постоянной основе, который будет помогать ему в повседневной жизни. Возможная помощь, включая материальную, Арэгу Саркисовичу и его семье оказывается", - пояснила заместитель руководителя главного управления социальной защиты населения Красноярска Зоя Бердникова.
АРХИВ 
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