НОВОСТИ | Общество













20.03.17 08:50 В Красноярске состоялся митинг "За чистый воздух"





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Митингующие предложили повысить штрафы за загрязнение воздуха для предприятий вплоть до приостановки деятельности, усилить мониторинг экологической обстановки, с допуском к нему общественников, запретить вырубку пригородных лесов, установить современные очистные системы на заводах, вынести за пределы города основные производства-загрязнители, запретить точечную застройку и многое другое. Все эти предложения активисты передадут в администрацию Красноярска.







18 марта в Красноярске прошёл митинг "За чистый воздух". На Красной площади собралось несколько сотен человек, чтобы выразить свою обеспокоинность экологической ситуацией в городе-миллионнике.Митингующие предложили повысить штрафы за загрязнение воздуха для предприятий вплоть до приостановки деятельности, усилить мониторинг экологической обстановки, с допуском к нему общественников, запретить вырубку пригородных лесов, установить современные очистные системы на заводах, вынести за пределы города основные производства-загрязнители, запретить точечную застройку и многое другое. Все эти предложения активисты передадут в администрацию Красноярска.













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